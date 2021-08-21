Победа Ворсклы, трансферы Десны и лондонского Арсенала. Главные новости за 20 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 20-е августа.

Пятый тур украинского первенства начался в Полтаве. Местная "Ворскла" Юрия Максимова принимала "Металлист 1925" и добыла уверенную победу. "Зелено-белые" вначале не реализовали несколько моментов, однако все равно сумели забить по голу в каждом из таймов. Точные удары на счету Чеснакова и Ткачука (автогол). Таким образом, полтавский клуб набирает 11 очков после пяти матчей и временно запрыгивает на второе место. У "Металлиста 1925" дела хуже - два подряд поражения и перспектива скатиться в нижнюю часть таблицы.

Действующий лидер УПЛ, черниговская "Десна", провернула еще один летний трансфер. Состав команды Рябоконя пополнил опытный Сергей Болбат, который перебрался из "Шахтера". Детали сделки неизвестны, однако в СМИ говорится, что "северяне" арендовали универсального полузащитника. Болбат не входил в планы де Дзерби, а потому его уход из "Шахтера" был вопросом времени. Помимо "горняков", Сергей также защищал цвета "Металлиста", донецкого "Металлурга", бельгийского "Локерена" и "Мариуполя". Провел пять матчей за сборную Украины.

Талантливый полузащитник "Шахтера" Артема Бондаренко в скором времени последует за Болбатом - его ждет аренда. Роберто де Дзерби включил 20-летнего игрока в заявку на сезон, однако позже понял, что тот не входит в его планы. По данным Meta-ratings, у Бондаренко два пути - либо аренда в "Мариуполе", либо временный переход в один из польских клубов. Его новый коллектив будет назван в ближайшее время. В прошлом сезоне Бондаренко провел за "приазовцев" 23 матча и забил восемь голов.

Уже легенда мадридского "Реала" Карим Бензема остается в команде. Сегодня на сайте "сливочных" появилась информация, что нападающий подписал новое соглашение, которое рассчитано до лета 2023-го года. Поговаривают, что клаусула француза в новой сделке составляет один миллиард евро. Бензема защищает цвета "сливочных" с лета 2009-го года. За испанский коллектив он отыграл 560 матчей, забил 281 гол и завоевал 19 трофеев, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.

Один из лидеров "Днепра-1" Александр Пихаленок не помощник своему клубу в ближайших матчах. Хавбек получил двухматчевую дисквалификацию. Напомним, что в прошлом туре воспитанник "Шахтера" заработал удаление в игре с "Десной" за нецензурные, оскорбительные выражения, в том числе направленные и в адрес судьи Екатерины Монзуль. В руководстве днепрян сообщали, что Пихаленок лично извинится перед арбитром. Александр этим летом перешел в "Днепр-1" на постоянной основе, проведя в новом сезоне три матча и забив один гол.