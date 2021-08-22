Жилстрой-1 преодолел второй раунд квалификации в женскую Лигу Чемпионов

В рамках второго раунда квалификации к женской Лиги Чемпионов встречались словенский "Помурье" и украинский "Жилстрой-1". Матч состоялся в Горна Радгона, однако преимуществом владели именно гости.

Харьковчанки первыми открыли счет, а затем футболистки "Помурье" дважды за три минуты получили удаления.

Меньшинство не остановила хозяек, и они сравняли счет, однако Овдийчук еще до перерыва вывела "Жилстрой-1" вперед. Во втором тайме украинская команда еще дважды огорчила голкиперов соперника.

Жеребьевка следующего этапа состоится сегодня, 22 августа.

"Жилстрой-1" (Украина) - "Помурье" (Словения) - 4:1 (2:1)

Голы: Садикоглу (19), Овдийчук (41), Бойченко (50), Шматко (57) - Корошец (37, пен)

"Жилстрой-1": Яман, Алексанян, Шматко, Басанская (Кочнева, 46), Бойченко, Хаванська, Апанащенко (к) (А. Воронина, 90), Петрик, Шевчук (Г. Воронина, 69), Овдийчук, Садикоглу

"Помурье": Вамбергер, Божич (Еферл, 67), Розмарич, Димитриевич, Юршник (Колар, 85), Корошец, Маковец (Хорват, 86), Колбл (к), Кос, Немец (Раковец, 51), Хаган (Вилчник, 37)

Арбитр: Е. Аугустин (Польша)

Предупреждение: Басанская (45+1), Шматко (66) - Кос (22), Розмарич (30), Юршник (55)

Удаление: Розмарич (30), Кос (33) - обе после второго предупреждения