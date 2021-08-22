Разгром от Шахтера, победа Днепра-1, старт Малиновского. Главные новости за 21 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 21 августа

В пятом туре УПЛ ровенская команда принимала "Минай". В первом тайме команды на двоих нанесли аж ... четыре удара в направлении ворот и ни один из них не шел в рамку. После перерыва ситуация существенно не улучшилась, но зрители увидели гол Роберта Гегедош. Интересно, что предыдущим клубом форварда "Вереса" был именно "Минай". У закарпатцев была прекрасная возможность отыграться, но Билоног не реализовал пенальти (Селезнева заменили за десять минут до этого). "Верес" сразу же поднялся на девятое место.

Роберто Де Дзерби провел широкую ротация в поединке с одесситами. С первых минут играли Конопля, Судаков, Мудрик, Сикан, в ворота вернулся Андрей Пятова. Задачу фавориту максимально упростил Богдан Билошевский, который заработал прямую красную карточку уже на 10-й минуте. С начала сезона у него это уже второе удаление. Уже на 34-й Судаков открыл счет, а перед перерывом Алан Патрик удвоил преимущество. Перед финальным свистком разгром оформил Соломон - 0:3 в пользу "Шахтера".

Команда Йовичевича фактически определила судьбу поединка еще в первом тайме. Сначала чудо-гол удался Игнатенко, который вколотил мяч в верхний угол ударом с линии штрафной. За восемь минут Александр Назаренко удвоил преимущество хозяев поля. "Рух" за полтора тайма аргументов в ответ не нашел. "Днепр-1" идет пятым в турнирной таблице.

Во втором туре АПЛ пока без неожиданностей. "Ливерпуль" принимал "Бернли" и выиграл благодаря голам Жоты и Мане. Команда Клоппа имеет 100-процентный результат в начале сезона. Как и "Брайтон", который на этот раз обыграл "Уотфорд" 2:0. "Манчестер Сити" реабилитировался за поражение в первом туре и выиграл 5:0 у "Норвича". Первым забитым за горожан отличился Грилиш. "Астон Вилла" обыграла "Ньюкасл" 2:0, а "Лидс" и "Эвертон" сыграли вничью 2:2.

В первом туре команда из Бергамо играла на выезде с "Торино". Руслан вышел на поле с первых минут, но результативными действиями не отметился. Муриель забил на шестой, Белотти сравнял счет на 79-й (за три минуты до этого Малиновский был заменен), а на 90+3-й Пикколи принес "Аталанте" победу. Пока в первом туре побеждали все фавориты. Чемпион "Интер" разгромил 4:0 "Дженоа" (дебютные голы за нерадзури забили Чалханоглу и Джеко), а "Лацио" обыграл 3:1 "Эмполи".

Каталонцы во втором туре приехали в гости к "Атлетику" и ограничилась лишь ничьей. Счет открыл Иниго Мартинес сразу после перерыва, но выровнял положение Депай. Вырвать победу какой-то из сторон не удалось. Также ничьими завершились поединки "Эспаньола" с "Вильярреалом" (0:0) и "Гранады" с "Валенсией" (1:1). А вот "Мальорка" обыграла "Алавес" 1:0.

Дортмундцы играли на выезде с "Фрайбургом" и уступили 1:2, хотя в основе играли все ведущие игроки команды. Настоящий крах потерпела другая "Боруссия" - из Менхенгладбаха, она пропустила от "Байера" четыре сухих мяча. "Вольфсбург" выиграл свой второй матч на старте чемпионата - 2:1 у "Герты", и вышел на первое место в турнирной таблице. Волков могут догнать "Хоффенхайм" и "Кельн", если обыграют "Унион" и "Баварию" соответственно.