Разгром от Шахтера, победа Днепра-1, старт Малиновского. Главные новости за 21 августа
А также первая победа Вереса, 100-процентный Ливерпуль и ничья Барсы
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 21 августа
Верес одержал первую победу в УПЛ
В пятом туре УПЛ ровенская команда принимала "Минай". В первом тайме команды на двоих нанесли аж ... четыре удара в направлении ворот и ни один из них не шел в рамку. После перерыва ситуация существенно не улучшилась, но зрители увидели гол Роберта Гегедош. Интересно, что предыдущим клубом форварда "Вереса" был именно "Минай". У закарпатцев была прекрасная возможность отыграться, но Билоног не реализовал пенальти (Селезнева заменили за десять минут до этого). "Верес" сразу же поднялся на девятое место.
Шахтер не основным составом разгромил Черноморец
Роберто Де Дзерби провел широкую ротация в поединке с одесситами. С первых минут играли Конопля, Судаков, Мудрик, Сикан, в ворота вернулся Андрей Пятова. Задачу фавориту максимально упростил Богдан Билошевский, который заработал прямую красную карточку уже на 10-й минуте. С начала сезона у него это уже второе удаление. Уже на 34-й Судаков открыл счет, а перед перерывом Алан Патрик удвоил преимущество. Перед финальным свистком разгром оформил Соломон - 0:3 в пользу "Шахтера".
Днепр-1 уверенно одолел Рух
Команда Йовичевича фактически определила судьбу поединка еще в первом тайме. Сначала чудо-гол удался Игнатенко, который вколотил мяч в верхний угол ударом с линии штрафной. За восемь минут Александр Назаренко удвоил преимущество хозяев поля. "Рух" за полтора тайма аргументов в ответ не нашел. "Днепр-1" идет пятым в турнирной таблице.
Ливерпуль и Манчестер Сити выигрывают свои матчи
Во втором туре АПЛ пока без неожиданностей. "Ливерпуль" принимал "Бернли" и выиграл благодаря голам Жоты и Мане. Команда Клоппа имеет 100-процентный результат в начале сезона. Как и "Брайтон", который на этот раз обыграл "Уотфорд" 2:0. "Манчестер Сити" реабилитировался за поражение в первом туре и выиграл 5:0 у "Норвича". Первым забитым за горожан отличился Грилиш. "Астон Вилла" обыграла "Ньюкасл" 2:0, а "Лидс" и "Эвертон" сыграли вничью 2:2.
Руслан Малиновский начал новый сезон с Аталантой
В первом туре команда из Бергамо играла на выезде с "Торино". Руслан вышел на поле с первых минут, но результативными действиями не отметился. Муриель забил на шестой, Белотти сравнял счет на 79-й (за три минуты до этого Малиновский был заменен), а на 90+3-й Пикколи принес "Аталанте" победу. Пока в первом туре побеждали все фавориты. Чемпион "Интер" разгромил 4:0 "Дженоа" (дебютные голы за нерадзури забили Чалханоглу и Джеко), а "Лацио" обыграл 3:1 "Эмполи".
Барселона несет первые потери
Каталонцы во втором туре приехали в гости к "Атлетику" и ограничилась лишь ничьей. Счет открыл Иниго Мартинес сразу после перерыва, но выровнял положение Депай. Вырвать победу какой-то из сторон не удалось. Также ничьими завершились поединки "Эспаньола" с "Вильярреалом" (0:0) и "Гранады" с "Валенсией" (1:1). А вот "Мальорка" обыграла "Алавес" 1:0.
Боруссия проигрывает уже во втором туре
Дортмундцы играли на выезде с "Фрайбургом" и уступили 1:2, хотя в основе играли все ведущие игроки команды. Настоящий крах потерпела другая "Боруссия" - из Менхенгладбаха, она пропустила от "Байера" четыре сухих мяча. "Вольфсбург" выиграл свой второй матч на старте чемпионата - 2:1 у "Герты", и вышел на первое место в турнирной таблице. Волков могут догнать "Хоффенхайм" и "Кельн", если обыграют "Унион" и "Баварию" соответственно.
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