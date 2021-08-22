Тренер Жилстроя-1 Валентина Котик: Постараемся улучшить достижение клуба в Лиге Чемпионов

В Словении завершились матчи первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов по футболу в группе 10, в которой играли представительницы Украины. Согласно нового регламента проведения турнира, сперва в группе проходят два полуфинала, после чего их победители в матче между собой разыгрывали единственную путёвку во второй отборочный этап.

Действующие чемпионки Украины футболистки харьковского клуба "Жилстрой-1" в первом полуфинале встречались с командой НСА "София" из Болгарии. И одержали убедительную победу 5:1. А субботу, 21 августа в финале за единственную путёвку во второй отборочный раунд встречались с хозяйками турнира – командой "Помурье", которая в другом полуфинале обыграла латвийскую команду РФШ.

Подопечные Валентины Котик лучше начали этот поединок, и уже на 19-й минуте Садыкоглу открыла счёт в матче. На 30-й минуте арбитр из Польши Ева Аугустин за грубый подкат удалила футболистку словенской команды Розмарич, а через две минуты была удалена ещё одна футболистка "Помурья" Луция Кос. Оставшись в меньшинстве, словенки на 37-ой минуте заработали пенальти и его реализовали. Гол на счету Кайи Корошец. Но на перерыв подопечные Валентины Котик ушли, ведя в счёте - отличилась Ольга Овдийчук.

После перерыва харьковчанки сумели воплотить своё большое игровое преимущество в ещё два забитых мяча. На 50-й минуте отличилась Ольга Бойченко, а на 57-й голом в ворота словенской команды отметилась Любовь Шматко. Более чем уверенная победа "Жилстроя-1" со счётом 4:1 и выход в следующий этап.

По горячим следам победу своей команды прокомментировала главный тренер "Жилстроя-1" Валентина Котик.

- Ваши впечатления от игры? За счёт чего сегодня удалось победить?

У нас не получилось показать свою лучшую игру, во что мы умеем играть. Но это футбол, не всегда удаётся на поле показать свои лучшие качества, воплотить задуманное. К сожалению, качество игры не очень. Но есть результат и мы очень рады, что проходим дальше. За счёт чего добились победы? Проявили характер, было огромное желание у девчонок победить.

- Как повлияло на ход игры двойное удаление в составе хозяек поля?

- Конечно, повлияло. Я считаю, оба удаления вполне заслуженные. Арбитр матча на корню прервала откровенную грубость со стороны словенской команды. Нам надо было перестроиться и больше атаковать. Девчонки – молодцы, имея преимущество в два игрока, атаковали и забили. При этом, конечно же, мы оголяли свои тылы, и соперницы вполне могли воспользоваться этим. За команду "Помурье" играют шесть футболисток из сборной Словении и они могли в противовес нашим атакующим действиям проводить свои острые контратаки. Но наша оборона справилась и мы не дали им в этом плане особых шансов.

- Кого можете выделить в своей команде?

– Выделять никого не буду, все старались, все молодцы. Поэтому всей команде спасибо, каждой девчонке спасибо.

- Какая задача стоит перед командой в этой Лиге Чемпионов?

– Задача пройти как можно дальше. На сегодня высшим достижением у "Жилстроя-1" в Лиге Чемпионов был выход в 1/16 финала. Будем стараться улучшить это достижение. Прошли отборочную группу. Я поблагодарила команду за самоотдачу. Пока качество игры не такое, которое я хотела бы видеть. Есть ошибки, будем работать над ними.

- Какого соперника хотите получить на следующем этапе Лиги Чемпионов или без разницы с кем будете играть?

– Конечно, не без разницы. Хотелось бы получить соперника более-менее одного класса с нами. Но в Лиге Чемпионов слабых соперников в принципе нет. Вот "Помурье", например, очень сильная и квалифицированная команд, непросто было её обыграть. Кто попадется по жребию с теми и будем играть.