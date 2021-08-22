ВИДЕО, как Ротань дважды отличился за сборную мировых легенд футбола

В столице Латвии - Риге вчера, 21 августа, состоялся товарищеский выставочный матч между местными латвийскими легендами и легендами мирового футбола. Участником поединка в составе второй команды стал тренер Молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

Матч, который был приурочен к 100-летию Федерации футбола Латвии, был завершен со счетом 6:1 в пользу гостей. Дублем за мировых легенд отличился Руслан Ротань.

Первый гол:

Второй гол:

Рядом с Русланом Ротанем в одной команде играли такие звезды, как Луиш Фигу (Португалия), Кевин Кураньи (Германия), Флоран Малуда (Франция), Хамит Алтынтоп (Турция), Йоргос Карагунис (Греция), Рубен де ла Ред (Испания), Андрес Опер (Эстония), Томас Данилявичюс (Литва), Мариюс Станкявичюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалия), Мартин Йиранек (Чехия), Луи Саа (Франция), Ройстон Дренте (Нидерланды), Хуан Мануэль Пена (Боливия), Леван Кобиашвили (Грузия), Давид Муджири (Грузия), Сергей Парейко (Эстония), Сергей Игнашевич (Россия).