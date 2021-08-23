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Лидерство Динамо и Металлиста, ничьи Ювентуса и Реала. Главные новости за 22 августа

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Лидерство Динамо и Металлиста, ничьи Ювентуса и Реала. Главные новости за 22 августа

фото - ФК "Динамо" Київ

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 22 августа

Динамо вышло на первое место

В центральном матче 5-го тура УПЛ встречались действующий чемпион и лидер на старте сезона - "Динамо" и "Десна". Однако ожидаемой борьбы не получилось. После того, как Буяльский открыл счет в середине первого тайма, шансов у черниговцев фактически не было. Виталий в итоге оформил дубль, Цыганков реализовал пенальти, а Тарас Завийский срезал мяч в собственные ворота. 4:0 - "Динамо" стало лидером, опережая "Шахтер" и "Десну" на одно очко.

Мариуполь дал бой Заре, но проиграл

Команда Виктора Скрипника выиграла первый тайм матча в Мариуполе со счетом 0:3. Отличились Назарина, Шахаб и Гладкий. Кулаков сразу после перерыва один гол отыграл, но Шахаб впоследствии оформил дубль - 1:4. Но "Мариуполь" продолжал сопротивление и сумел под конец игры сократить отставание до минимума благодаря голам Свитюха и Микитишина. 3:4 в итоге, "Мариуполь" проиграл четвертый матч подряд, команда Маркевича - предпоследняя, ​​"Заря" - седьмая с семью очками.

Александрия подтянулась к группе лидеров

Еще в одном матче 5-го тура встречались "Колос" и "Александрия". В довольно веселой игре (почти 30 ударов на двоих) был забит лишь один гол. Его автором стал защитник Владислав Бабогло. К слову, ассистировал ему Сергей Рыбалка. Победа 1:0 позволила "Александрии" подняться на шестое место и идти на одном уровне с "Днепром-1".

Металлист отрывается от Кривбасса

В Первой лиге также играли пятый тур. В центральном матче харьковский "Металлист" разгромил "Оболонь" 3:0. Дебютным голом отметился новичок Матеус Пейшоту, который был лидером бомбардирской гонки в Бразилии. А вот "Кривбасс" не смог забить хотя бы гол "Агробизнесу" - ничья 0:0. Поэтому "Металлист", у которого 100-процентный результат, оторвался от команды из Кривого Рога на два очка. Также отмечаем ничью "Прикарпатье" и "Волыни" - 1:1, а также победы "Олимпика" и "ВПК-Агро" над "Горняк-Спорт" и "Ужгородом" соответственно.

МЮ теряет очки, Челси выиграет дерби

В АПЛ день начался с ничьей между "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Параллельно "Тоттенхэм" минимально обыграл бывшую команду своего нынешнего тренера - "Вулверхэмптон". А на закуску - поединок между "Арсеналом" и "Челси". В основе аристократов вышел Лукаку и сразу отметил возвращение в лондонский клуб голом. Затем Рис Джеймс закрепил преимущество "Челси" - 0:2, команда Тухеля пока идет без потерь.

Ювентус стартует с ничьей, а Моуриньо побеждает

В Италии произошло сенсация - "Ювентус" спокойно побеждал "Удинезе" 0:2 после голов Дибалы и Куадрадо в первом тайме, но во втором пропустил от Перейры и Деулофеу. На 90+4-й Роналду, который вышел на замену, забил третий мяч Старой Синьоры, но его отменил ВАР. Поэтому - ничья 2:2. "Рома" тем временем выиграла у "Фиорентины" 3:1, голы забивали Мхитарян и Верету (дубль). "Наполи", несмотря на удаление Осимхена в первом тайме, обыграл "Венецию" 2:0.

Реал отвечает Барсе своей потерей очков

Гарет Бэйл забил "Леванте" уже на пятой минуте. Но в начале второго тайма Рогер и Кампанья шокировали сливочных двумя быстрыми голами. Жуниор Винисиус сравнивает, но "Реал" мгновенно пропускает третий от Пьера. Однако "Реал" от полного позора спасает то же Винисиус - ничья 3:3. Между тем "Атлетико" не изменяет своему стилю - 1: 0 в игре с "Эльче", результативный удар на счету Корреа.

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Комментарии (1)
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Next-R (Киев)
23.08.2021 в 09:23
неШановна редакція - скільки коштує доступ до акаунтів користувачів?
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dabo35
23.08.2021 в 09:02
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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