Динамо – лидер, а Юве и Реал не побеждают. Главные новости за 22 августа. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Результаты поединков 5-го тура Украинской Премьер-лиги, но и это не все наши новости на сегодня. Пятый тур был сыгран и в Первой лиге, в АПЛ "МЮ" очки потерял, а "Челси" спокойно их забрал у "Арсенала". В Италии Роналду не спас "Ювентус" от сенсации, а в Испании Винисиус спас "Реал" от позора. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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