Лучано Лучи попал в ДТП - источник

Куратор комитета арбитров УАФ попал в аварию. Об этом пишет Telegram-канал БОМБАРДИР.

Около 16:00 на левом берегу Киева столкнулись три автомобиля. Пострадали 6 человек, среди которых двое детей и сам Лучано Луче. Некоторых участников происшествия были госпитализированы. Лучи, скорее всего, находился в автомобиле марки Ауди.

Сейчас состояние итальянца нам неизвестен.