Лучано Лучи попал в ДТП - источник
О состоянии специалиста ничего неизвестно
Фото: dynamomania.com
Куратор комитета арбитров УАФ попал в аварию. Об этом пишет Telegram-канал БОМБАРДИР.
Около 16:00 на левом берегу Киева столкнулись три автомобиля. Пострадали 6 человек, среди которых двое детей и сам Лучано Луче. Некоторых участников происшествия были госпитализированы. Лучи, скорее всего, находился в автомобиле марки Ауди.
Сейчас состояние итальянца нам неизвестен.
Напомним, что 2 августа итальянцу исполнилось 72 года. Согласно уставу УАФ,
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Комментарии (11)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
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Водитель трамвая (Бухарест)
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таврия19752009 (симферополь)
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янковский ян (Запорожье)
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Соколов (Никополь)
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Cerega15 (Kherson)
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