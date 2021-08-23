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Лучано Лучи попал в ДТП - источник

Общие новости
(1 голосов)

О состоянии специалиста ничего неизвестно

Лучано Лучи попал в ДТП - источник

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Куратор комитета арбитров УАФ попал в аварию. Об этом пишет Telegram-канал БОМБАРДИР.

Около 16:00 на левом берегу Киева столкнулись три автомобиля. Пострадали 6 человек, среди которых двое детей и сам Лучано Луче. Некоторых участников происшествия были госпитализированы. Лучи, скорее всего, находился в автомобиле марки Ауди.

Сейчас состояние итальянца нам неизвестен.

Напомним, что 2 августа итальянцу исполнилось 72 года. Согласно уставу УАФ, функционер должен был завершить свои полномочия на должности куратора Комитета арбитров.

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В статье: Лучано Лучи
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Комментарии (11)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
23.08.2021 в 20:36
"Про стан фахівця нічого невідомо". Чому невідомо? Був на голову пришиблений, тепер вдвічі.
Ответить
+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
23.08.2021 в 20:25
С трамваем не разминулся?
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2021 в 20:16
Карма...
Ответить
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.08.2021 в 20:14
Суркис подстроил)
Ответить
+2
0
avatar
Stuntriding (Киев)
23.08.2021 в 20:07
Главное дети целы.Машины жалко.Этого упыря нет!
Ответить
+5
-1
мы за динамо (киев)
23.08.2021 в 19:57
шас спою
Ответить
+8
0
янковский ян (Запорожье)
23.08.2021 в 19:56
Может в 72 года пора уже и водителя взять
Ответить
+4
0
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 20:12
Точно, пускай идет работать водителем маршрктки
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
23.08.2021 в 20:34
Водителем трамвая. Як один місцевий дегенерат.
0
-1
Cerega15 (Kherson)
23.08.2021 в 19:54
Срочно выслать из страны на принудительное лечение.
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+7
-1
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 19:52
Скатертью дорога...
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+7
-1


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