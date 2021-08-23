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Лучано Лучи попал в ДТП, находясь в автомобиле с депутатом от Слуги народа - СМИ

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Глава комитета арбитров УАФ не был за рулем

Лучано Лучи попал в ДТП, находясь в автомобиле с депутатом от Слуги народа - СМИ

Фото: УАФ

Новина українською

В понедельник, 23 августа в Киеве в Дарницком районе случилось ДТП, в котором пострадал глава судейского комитета УАФ итальянец Лучано Лучи. Как сообщает ИА "Центр новин", автомобилем управлял народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Трухин. Почему он находился в одном авто с Лучи – неизвестно.

Сообщается, что водитель автомобиля Audi, в котором находился Лучи, не выдержал нужную дистанцию и безопасную скорость движения, из-за чего столкнулся с автомобилем Ford, после чего первое транспортное средство наехало на автомобиль Daewoo.

Источник сообщил, что нардеп за медицинской помощью не обращался.

Ранее стало известно, что Лучано Лучи попал в ДТП, в результате которого пострадало шесть человек.

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В статье: Лучано Лучи
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Комментарии (10)
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djeff2015 (Запорожье)
23.08.2021 в 22:55
Это знак---вали на.....
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
23.08.2021 в 22:48
И не мешать играть нормальным командам!
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0
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
23.08.2021 в 22:47
Лучи-Лучи... А может свалить из этой Украины наконец-то???
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
23.08.2021 в 22:46
Мржет хоть теперь перестанут гадить Днепру?!?!?
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0
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Глюк Львів (Лемберг)
23.08.2021 в 22:42
Обговорювали вихід Кривбасу?
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0
0
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Карикатурист (Білозерське)
23.08.2021 в 22:37
А на іншому ресурсі пишуть, що депутат був у іншому авто. А з Луччі був перекладач
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2021 в 22:37
В корабельну сосну в'їхали.
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
23.08.2021 в 22:50
Ну она ж хоть и корабельная, но сосна... Эти сосны очень любят в Украине..
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 22:24
А ланос наехал на ладу, лада наехала на москвич, который наехал на моторикшу, в которой сидел наш тренер сборной! Не метро единым, как говориться!
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0
-1
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 22:22
Жаль депутат не получил травмы
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+2
0


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