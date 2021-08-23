Лучано Лучи попал в ДТП, находясь в автомобиле с депутатом от Слуги народа - СМИ
Глава комитета арбитров УАФ не был за рулем
Фото: УАФ
В понедельник, 23 августа в Киеве в Дарницком районе случилось ДТП, в котором пострадал глава судейского комитета УАФ итальянец Лучано Лучи. Как сообщает ИА "Центр новин", автомобилем управлял народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Трухин. Почему он находился в одном авто с Лучи – неизвестно.
Сообщается, что водитель автомобиля Audi, в котором находился Лучи, не выдержал нужную дистанцию и безопасную скорость движения, из-за чего столкнулся с автомобилем Ford, после чего первое транспортное средство наехало на автомобиль Daewoo.
Источник сообщил, что нардеп за медицинской помощью не обращался.
Ранее стало известно, что
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