Потеря Шахтера и сборной, победа Ингульца, разгром от Вест Хэма. Главные новости за 23 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 23 августа

Накануне сентябрьских матчей сборная Украины потеряла сразу двух голкиперов, которые были вызваны в лагерь. Минимум на десять дней выпал Георгий Бущан. У Анатолия Трубина ситуация значительно хуже - ему придется перенести операцию на мениске, соответственно, он также не поможет "Шахтеру" в матче против "Монако". А это больше месяца простоя. И.о. главного тренера Александр Петраков вызвал на замену опытного Андрея Пятова, а также голкипера "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины также сообщил, что его штаб почти сформирован. Ему также будет помогать Александр Шовковский, который работал с Андреем Шевченко. Сам Петраков заявил, что поставил перед собой задачу попасть на ЧМ-2022 в Катаре. Между тем его должность в сборной U-19 занял Владимир Езерский.

Пятый тур чемпионата Украины завершил поединок между "Львовом" и "Ингульцом". Хозяева забили первыми уже на 14-й минуте - отличился Грисьо. Но петровцы смогли изменить ход игры и в начале второго тайма ответили двумя своими забитыми мячами в исполнении Козака и Ситало. "Львов" ответить не сумел. Победа позволила "Ингульцу" подняться на 13-ю строчку, команда Анатолия Бессмертного - предпоследняя.

Во втором по рангу дивизионе было сыграно еще три матча пятого тура. Тернопольская "Нива" выиграла на выезде у "Кремня" 2:1 и вышла на третье место. "Подолье" обыграло на своем поле "Полесье" 1:0, а "Альянс" из Липовой Долины был сильнее "Краматорска" - тоже 1:0.

Лучано Лучи оказался в больнице после того, как автомобиль, в котором он находился, попал в ДТП. Столкновение трех авто произошло в Киеве, пострадали шесть человек. По данным СМИ, за рулем авто, в котором находился Лучи, был народный депутат от партии Слуга народа Александр Трухин.

В последнем матче второго тура АПЛ "Вест Хэм" на своем поле победил пятую команду в прошлом сезоне. Молотобойцы забили четыре мяча в ворота лис, те ответили лишь одним точным ударом. Героями встречи стали Бенрахма и Антонио. У первого гол+пас, у второго дубль+пас. Андрей Ярмоленко вышел на замену на 89-й минуте. "Вест Хэм" по дополнительным показателям вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ.

В Серии А состоялись еще два матча. "Милан" на выезде минимально одолел "Сампдорию". Единственный гол на счету Браима Диаса. В составе россонери дебютировал Оливье Жиру и Ник Меньян, который заменил в рамке Доннарумму. "Специя" вела в счете 2:0 в игре с "Кальяри", но позволила сопернику избежать поражения - дубль у Жоау Педру. Виктор Коваленко не попал в заявку, ему предоставили отдых.

Французский клуб объявил о трансфере форварда "Ливерпуля" Шедрана Шакири. Игрок обошелся "Лиону" всего в шесть миллионов евро, правда, сумма может вырасти до 11 за счет бонусов. Шакири не стал основным в мерсисайдском клубе, но был игроком ротации в команде Клоппа. Он сыграл за красных 63 матча, в которых забил восемь голов.