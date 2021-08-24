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УАФ прокомментировала ДТП, в котором пострадал Лучи. Итальянцу сделали операцию

Общие новости
(1 голосов)

Ситуация под контролем УАФ

УАФ прокомментировала ДТП, в котором пострадал Лучи. Итальянцу сделали операцию

Фото: УАФ

Новина українською

В понедельник, 23 августа СМИ сообщили, что в Киеве произошло ДТП, в котором пострадал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Поздно вечером официальное сообщение об инциденте появилось и на сайте Ассоциации.

В частности, сообщается, что автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль. В результате ДТП Лучано Лучи, его помощник Роман Лишень и водитель получили травмы различной степени тяжести.

"Лучано Лучи и Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника. Планирую остаться здесь до утра. Более подробную информацию о состоянии пострадавших можно будет сообщить позже. Пока только могу добавить, что ситуация - под полным контролем Украинской ассоциации футбола", - рассказал председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов

Добавим, что ранее сообщалось, что Лучано Лучи находился в автомобиле, которым управлял народный депутат Александр Трухин. Но также отмечалось, что народный избранник от партии Слуга народа управлял автомобилем Audi. В сообщении УАФ указывается, что Лучи находился в автомобиле марки Ford. Всего в ДТП пострадали шесть человек.

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В статье: Лучано Лучи УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 09:26
Та пофиг на них...даже если бы и их жизни что-то угрожало
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+1
0
prostors (Вольногорск)
24.08.2021 в 09:14
ситуация - под полным контролем Украинской ассоциации футбола"
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.08.2021 в 09:06
Ничего не ясно, кроме того, что кто-то пистит.
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+3
0


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