УАФ прокомментировала ДТП, в котором пострадал Лучи. Итальянцу сделали операцию

В понедельник, 23 августа СМИ сообщили, что в Киеве произошло ДТП, в котором пострадал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Поздно вечером официальное сообщение об инциденте появилось и на сайте Ассоциации.

В частности, сообщается, что автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль. В результате ДТП Лучано Лучи, его помощник Роман Лишень и водитель получили травмы различной степени тяжести.

"Лучано Лучи и Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника. Планирую остаться здесь до утра. Более подробную информацию о состоянии пострадавших можно будет сообщить позже. Пока только могу добавить, что ситуация - под полным контролем Украинской ассоциации футбола", - рассказал председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов

Добавим, что ранее сообщалось, что Лучано Лучи находился в автомобиле, которым управлял народный депутат Александр Трухин. Но также отмечалось, что народный избранник от партии Слуга народа управлял автомобилем Audi. В сообщении УАФ указывается, что Лучи находился в автомобиле марки Ford. Всего в ДТП пострадали шесть человек.