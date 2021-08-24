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Милевский в присутствии Зеленского извинился перед Блохиным. Тот извинения принял

Общие новости
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(8 голосов)

Конец многолетнему конфликту

Милевский в присутствии Зеленского извинился перед Блохиным. Тот извинения принял

фото - champion.com.ua

Новина українською

Накануне бывший тренер сборной Украины Олег Блохин из рук президента Украины Владимира Зеленского получил награду «Национальная легенда Украины». После награждения на сцене появился экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский.

"Сборная Украины 2006 года – команда звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха, Олег Владимирович.

Хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться. В первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, а и многие другие. Но вы доказали это делом.

От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации. Мы после победили и вышли из группы.

Ну и от себя хочу извиниться. У нас были большие недопонимания. Все люди делают ошибки. Может быть я в какой то мере делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать только моменты побед и достижений.

Вы – великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ", - сказал Милевский.

После слов Милевского Блохин поднялся и сказал футболисту, что прощает его.

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В статье: Артем Милевский Олег Блохин Владимир Зеленский
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Комментарии (17)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.08.2021 в 17:09
Думаю Блохіну вже все одно.
Ответить
0
-1
Dr. House (Поділля)
24.08.2021 в 17:07
Ого, внизу нашествие зебилов
Ответить
+2
-1
belarus_1978 (Киев)
24.08.2021 в 16:17
Зеленский первый президент Украины который объединил украинцев, а не разделил как до него делили.
Ответить
+7
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
24.08.2021 в 16:48
спешите видеть - один из немногих "неразочаровавшихся" зебаранов) а лукашенку своего ты тоже любишь, додик?
Ответить
+3
-7
vinn (Khmelnitsky)
24.08.2021 в 17:04
Почому сьогодні комент?))
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 16:09
зеленский типа авторитет ?
Ответить
+5
-5
Barsik97 (Сумы)
24.08.2021 в 16:10
В отличие от тебя, он что-то достиг в жизни.
Ответить
+5
-5
vinn (Khmelnitsky)
24.08.2021 в 17:06
О так, найвеличніший лідер сучасності)
+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.08.2021 в 17:10
Досяг за рахунок інших, і вже 2,5 роки продовжує
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.08.2021 в 16:01
На старых успехах Зеленский пиареться которые были до него.своих успехов нет
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+4
-12
MaximSK (Киев)
24.08.2021 в 16:53
Ты любишь Путина?
Ответить
+3
-2
Dr. House (Поділля)
24.08.2021 в 17:01
У него влажные сны от пуйла...
0
-2
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
24.08.2021 в 15:06
Блохін з бодуна ляпнув,шо вийдуть з першого місця і по збігу обставин так трапилося.але якого рівня він тренер,він продемонстрував в Динамо.3 та 4 місця.
Ответить
+2
-8
Lion Killer (Львів)
24.08.2021 в 16:24
Ляпнув не ляпнув, а по факту збірна взяла 1е місце в групі і на чм тож соромно за наших не було. А те що ви торочите про збіг обставин і фарт, то ваша справа. Крім того є така фраза :) "щастить сильнішим". Фарт і збіг обставин теж треба заслужити.
Ответить
+8
-1
balamyt (Boston)
24.08.2021 в 16:38
Ты редкосный долбодятел..То что ДинамоК все время Должно было становится Чемпионом..и делало его Недо чемпионатом..В то время когда Блохин руководил ДинамоК еще был Днепр и МХ ..я уж не говорю про Шахтер..Поэтому обвинить в чем-то Блохина может только недалекий человек..ни хрена не понимаюший в футболе..Блохин Великий футболист и прекрасный тренер СБУ..образца 2006 г. .не хуже Шевы 2021
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+2
-2
vinn (Khmelnitsky)
24.08.2021 в 17:07
В ОВ був найдорожчий склад ДК і найгірше місце в чемпіонаті. Збірну тренувати він міг, але не клуб.
0
0
янковский ян (Запорожье)
24.08.2021 в 14:49
Молодец
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+6
-2


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