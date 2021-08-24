Милевский в присутствии Зеленского извинился перед Блохиным. Тот извинения принял
Конец многолетнему конфликту
фото - champion.com.ua
Накануне бывший тренер сборной Украины Олег Блохин из рук президента Украины Владимира Зеленского получил награду «Национальная легенда Украины». После награждения на сцене появился экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский.
"Сборная Украины 2006 года – команда звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха, Олег Владимирович.
Хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться. В первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, а и многие другие. Но вы доказали это делом.
От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации. Мы после победили и вышли из группы.
Ну и от себя хочу извиниться. У нас были большие недопонимания. Все люди делают ошибки. Может быть я в какой то мере делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать только моменты побед и достижений.
Вы – великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ", - сказал Милевский.
После слов Милевского Блохин поднялся и сказал футболисту, что прощает его.
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