Милевский в присутствии Зеленского извинился перед Блохиным. Тот извинения принял

Накануне бывший тренер сборной Украины Олег Блохин из рук президента Украины Владимира Зеленского получил награду «Национальная легенда Украины». После награждения на сцене появился экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский.

"Сборная Украины 2006 года – команда звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха, Олег Владимирович.

Хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться. В первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, а и многие другие. Но вы доказали это делом.

От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации. Мы после победили и вышли из группы.

Ну и от себя хочу извиниться. У нас были большие недопонимания. Все люди делают ошибки. Может быть я в какой то мере делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать только моменты побед и достижений.

Вы – великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ", - сказал Милевский.

После слов Милевского Блохин поднялся и сказал футболисту, что прощает его.