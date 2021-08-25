Павелко: Будем помогать строить футбольные площадки в каждом городе, селе и дворе
Президент УАФ приложит все усилия для развития детско-юношеского футбола в Украине
Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко в интервью Футбол NEWS прокомментировал открытие в Киеве новой футбольной площадки на месте, где во время Евро-2020 дети исполняли гимн Украины.
"Я буду только приветствовать такую инициативу. Будут в Украине рождаться патриоты, которые по-настоящему любят футбол. Будем помогать строить такие площадки в каждом городе, селе, дворе, чтобы именно через футбол мы влюбляли в нашу страну и спорт маленьких мальчиков и девочек.
У них сейчас тяжелый выбор, потому что есть Интернет, есть игры и Интернет-увлечения. Нам очень важно вытягивать их на улицу, чтобы они играли в футбол", — сказал Павелко.
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