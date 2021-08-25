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Павелко: Будем помогать строить футбольные площадки в каждом городе, селе и дворе

Общие новости
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Президент УАФ приложит все усилия для развития детско-юношеского футбола в Украине

Павелко: Будем помогать строить футбольные площадки в каждом городе, селе и дворе

Фото: УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в интервью Футбол NEWS прокомментировал открытие в Киеве новой футбольной площадки на месте, где во время Евро-2020 дети исполняли гимн Украины.

"Я буду только приветствовать такую инициативу. Будут в Украине рождаться патриоты, которые по-настоящему любят футбол. Будем помогать строить такие площадки в каждом городе, селе, дворе, чтобы именно через футбол мы влюбляли в нашу страну и спорт маленьких мальчиков и девочек.

У них сейчас тяжелый выбор, потому что есть Интернет, есть игры и Интернет-увлечения. Нам очень важно вытягивать их на улицу, чтобы они играли в футбол", — сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
25.08.2021 в 16:49
"Будем помогать строить такие площадки в каждом городе, селе, дворе..." А заадно покрытие для поля, производства моего завода, покроет всю Украину...
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Moro (Киевская область)
25.08.2021 в 15:12
та там такі відкати, що таки так, чого б не "приветствовать")
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balamyt (Boston)
25.08.2021 в 16:25
Так лучше так ..Чем никак ..И лучше в разных городах ..чем в Киеве ..а в селах и так полей хватает..
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