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Журналист: У Лучи существенные травмы головы. Ему уже сделали операцию

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Пристегивайтесь даже на заднем сидении

Журналист: У Лучи существенные травмы головы. Ему уже сделали операцию

facebook.com/Andriyak

Новина українською

Украинский журналист Константин Андриюк прокомментировал аварию, в которую попал руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

"О важности ремней безопасности на заднем сиденье. В Украине, позади пристегивается всего лишь... 12% граждан.

Насколько это важно, показываю на вот этой истории.

На заднем сиденье авто Форд находился председатель комитета арбитров - итальянец Лучано Лучи и его переводчик Роман Лишень.

Казалось, зачем пристегтваться сзади, когда у тебя есть водитель, и ты уверен в его опыте?

Не правда ли, так говорят те 88%, которые садятся на заднее сиденье непристегнутыми.

Но в авто где был Лучи, сзади влетел на огромной скорости водитель Ауди. Каким оказался... народный депутат Украины от партии Слуга Народа - Александр Трухин.

Свидетели говорят, Трухин был пьян, хотел скрыться с места ДТП, размахивал чтобы порешать депутатским мандатом.

Задержали.

Но Лучи от всего этого не было легче.

72-летний босс украинских арбитров от такого сильного удара ударился головой о стойку авто между дверью. С существенными травмами головы он сейчас находится в отделении нейрохирургии больницы скорой помощи на Братиславской.

Есть информация, что ему уже сделали операцию.

Всего этого можно было избежать, если бы был застегнут банальный ремень безопасности.

Ну и конечно, если бы наши народные депутаты не бухали за рулем и не давали ужасный пример своим избирателям и окружающим.

Лучи я искренне желаю здоровья и полного выздоровления!

А вам и ему после этого не забывать о ремнях безопасности. Особенно, на заднем сиденье!"- написал Андриюк.

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В статье: Константин Андриюк Лучано Лучи УАФ
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