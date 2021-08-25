Журналист: У Лучи существенные травмы головы. Ему уже сделали операцию
Пристегивайтесь даже на заднем сидении
facebook.com/Andriyak
Украинский журналист Константин Андриюк прокомментировал аварию,
"О важности ремней безопасности на заднем сиденье. В Украине, позади пристегивается всего лишь... 12% граждан.
Насколько это важно, показываю на вот этой истории.
На заднем сиденье авто Форд находился председатель комитета арбитров - итальянец Лучано Лучи и его переводчик Роман Лишень.
Казалось, зачем пристегтваться сзади, когда у тебя есть водитель, и ты уверен в его опыте?
Не правда ли, так говорят те 88%, которые садятся на заднее сиденье непристегнутыми.
Но в авто где был Лучи, сзади влетел на огромной скорости водитель Ауди. Каким оказался... народный депутат Украины от партии Слуга Народа - Александр Трухин.
Свидетели говорят, Трухин был пьян, хотел скрыться с места ДТП, размахивал чтобы порешать депутатским мандатом.
Задержали.
Но Лучи от всего этого не было легче.
72-летний босс украинских арбитров от такого сильного удара ударился головой о стойку авто между дверью. С существенными травмами головы он сейчас находится в отделении нейрохирургии больницы скорой помощи на Братиславской.
Есть информация, что ему уже сделали операцию.
Всего этого можно было избежать, если бы был застегнут банальный ремень безопасности.
Ну и конечно, если бы наши народные депутаты не бухали за рулем и не давали ужасный пример своим избирателям и окружающим.
Лучи я искренне желаю здоровья и полного выздоровления!
А вам и ему после этого не забывать о ремнях безопасности. Особенно, на заднем сиденье!"- написал Андриюк.
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