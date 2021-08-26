Шахтер и Вернидуб в ЛЧ, будущее Кейна и Пепа, ковид у Лунина. Главные новости за 25 августа. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеШахтёр и Вернидуб вышли в ЛЧ, Кейн останется в Тоттенхэме. Главные новости за 25 августа
"Шахтер" добыл путевку в группу Лиги чемпионов, проползя мимо "Монако", но и это не все наши новости на сегодня. Чудо от Юрия Вернидуба, коронавирус у украинского вратаря мадридского "Реала", решение Харри Кейна, амбиции Пепа Гвардиолы и сага с переездом Килиана Мбаппе в Испанию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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