  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шахтер и Вернидуб в ЛЧ, будущее Кейна и Пепа, ковид у Лунина. Главные новости за 25 августа. Аудио
В тренде

Шахтер и Вернидуб в ЛЧ, будущее Кейна и Пепа, ковид у Лунина. Главные новости за 25 августа. Аудио

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Шахтер и Вернидуб в ЛЧ, будущее Кейна и Пепа, ковид у Лунина. Главные новости за 25 августа. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеШахтёр и Вернидуб вышли в ЛЧ, Кейн останется в Тоттенхэме. Главные новости за 25 августа

"Шахтер" добыл путевку в группу Лиги чемпионов, проползя мимо "Монако", но и это не все наши новости на сегодня. Чудо от Юрия Вернидуба, коронавирус у украинского вратаря мадридского "Реала", решение Харри Кейна, амбиции Пепа Гвардиолы и сага с переездом Килиана Мбаппе в Испанию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...