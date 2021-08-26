ФИФА удовлетворила иск Хачериди к брестскому Динамо

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Евгения Хачериди к ФК "Динамо Брест". Об этом сообщает iskor_lawyers.

В начале 2021 года украинский защитник в одностороннем порядке расторг контракт с ФК "Динамо Брест" из-за нарушения клубом контрактных обязательств. Речь шла о задержках по выплатам, предусмотренным условиями соглашения.

Далее со стороны футболиста последовал иск о выплате компенсации, который, вскоре, был удовлетворен ФИФА. Белорусский клуб теперь должен компенсировать Евгению ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий.

Точная сумма иска неизвестна, однако СМИ и футбольные функционеры ранее озвучивали цифру в миллион долларов.