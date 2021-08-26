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ФИФА удовлетворила иск Хачериди к брестскому Динамо

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(2 голосов)

Клуб теперь должен выплатить украинцу компенсацию

ФИФА удовлетворила иск Хачериди к брестскому Динамо

Фото: ФК Динамо Брест

Новина українською

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Евгения Хачериди к ФК "Динамо Брест". Об этом сообщает iskor_lawyers.

В начале 2021 года украинский защитник в одностороннем порядке расторг контракт с ФК "Динамо Брест" из-за нарушения клубом контрактных обязательств. Речь шла о задержках по выплатам, предусмотренным условиями соглашения.

Далее со стороны футболиста последовал иск о выплате компенсации, который, вскоре, был удовлетворен ФИФА. Белорусский клуб теперь должен компенсировать Евгению ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий.

Точная сумма иска неизвестна, однако СМИ и футбольные функционеры ранее озвучивали цифру в миллион долларов.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 10:41
Десь на місяць скромного життя вистачить, якщо ще Брест заплатить.
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0
0
Соколов (Никополь)
26.08.2021 в 09:47
Нормально так, а если не отдадут ? Будет новый клуб Брест 2022 ?
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 10:41
Там вже є Рух Брест, куди перетікло бабло з Динамо
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0
0


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