ФИФА удовлетворила иск Хачериди к брестскому Динамо
Клуб теперь должен выплатить украинцу компенсацию
Фото: ФК Динамо Брест
Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Евгения Хачериди к ФК "Динамо Брест". Об этом сообщает iskor_lawyers.
В начале 2021 года украинский защитник в одностороннем порядке расторг контракт с ФК "Динамо Брест" из-за нарушения клубом контрактных обязательств. Речь шла о задержках по выплатам, предусмотренным условиями соглашения.
Далее со стороны футболиста последовал иск о выплате компенсации, который, вскоре, был удовлетворен ФИФА. Белорусский клуб теперь должен компенсировать Евгению ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий.
Точная сумма иска неизвестна, однако СМИ и футбольные функционеры ранее озвучивали цифру в миллион долларов.
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