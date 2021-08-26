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Шахтер - Монако, куча инсайдов из УПЛ, кто уйдет из Динамо? | ТаТоТаке №248

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Очередной выпуск футбольной программы

Шахтер - Монако, куча инсайдов из УПЛ, кто уйдет из Динамо? | ТаТоТаке №248

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№248) Михаил Спиваковский и Роберто Моралес пытаются понять: что помогло "Шахтеру" одолеть "Монако" в провальном, казалось бы, домашнем матче - мастерство игроков, тренерское искусство Де Дзерби или банальный фарт?

Кроме того, ведущие анализируют предстоящий важнейший матч "Зари" против "Рапида", а также выдают массу инсайдов из клубов УПЛ. Сколько стоит вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык и состоится ли его трансфер в "Шахтер"? От кого до закрытия трансферного окна планируют избавиться Игорь Суркис и Мирча Луческу? Кто заменит Анатолия Бессмертного на посту главного тренера "Львова"? Почему так сильно шатается кресло под Остапом Маркевичем? Что делает в СК "Днепр-1" руководитель проекта PASS Глеб Платов.

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Источник:
ТаТоТаке

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