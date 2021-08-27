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Лучи пошел на поправку и хочет восстанавливаться в Италии

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Лучи пошел на поправку и хочет восстанавливаться в Италии

Фото: УАФ

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Руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, его переводчик и водитель, попавшие в ДТП в Киеве 23 августа, продолжают находиться в столичной больнице скорой помощи.

В отделении терапии больницы мообщили, что Лучано Лучи и его переводчик Роман избежали серьезных травм, однако имеют рваные раны на лице и сотрясение мозга. По имеющейся информации, оба чувствуют себя уже лучше, но по предписанию врачей должны находиться еще на больничном непосредственно в клинике.

Впрочем, не исключено, что Лучано Лучи, который уже частично работает с документами, покинет больницу и Украину раньше, чем рекомендуют ему врачи. Итальянец изъявил желание через пару дней выписаться и продолжить восстановление у себя на родине в Италии. С большой долей вероятности, врачи пойдут ему навстречу и после расписки он покинет больницу.

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Что касается водителя, который больше всех пострадал в аварии, то он переведен из реанимации в палату терапии, однако его состояние по-прежнему тяжелое на фоне возникшего инфаркта. Все представители УАФ, как сообщили в клинике, получают необходимое и адекватное лечение со стороны медицинского учреждения согласно диагнозам пострадавших.

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В статье: Лучано Лучи
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