  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Соперники Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, вылет Зари в ЛК. Главные новости за 26 августа
В тренде

Соперники Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, вылет Зари в ЛК. Главные новости за 26 августа

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Мбаппе в шаге от перехода в Реал, Роналду – в Манчестер Сити  

Соперники Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, вылет Зари в ЛК. Главные новости за 26 августа

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 августа

Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов

В четверг вечером состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Чемпион Украины “Динамо” Киев из четвертой корзины попал в группу E, где встретится с “Баварией”, “Барселоной” и “Бенфикой”. Не самая простая группа выпала и “Шахтеру”. В квартете D “горняки” вновь сыграют миланским “Интером” и мадридским “Реалом”, третьим соперником “Шахтера” стал “Шериф” Юрия Вернидуба.

Заря вновь проиграла Рапиду и вылетела в Лигу конференций

"Заря" не смогла и в домашнем матче плей-офф Лиги Европы оказать сопротивление австрийскому “Рапиду”, уступив в Запорожье со счетом 2:3. За хозяев забивали Гладкий и Шахаб. Общий итог противостояния – 6:2 в пользу “Рапида”. Венский клуб сыграет в Лиге Европы, а “Заря” отправилась в групповой раунд Лиги Конференций, где помимо “Ромы” и “Тоттенхэма” будут команды уровня чемпиона Гибралтара. Жеребьевка состоится в пятницу днем.

Килиан Мбаппе в шаге от перехода в Реал Мадрид

Соперник “Шахтера” Лиги чемпионов близок к тому, чтобы подписать форварда “ПСЖ” Килиана Мбаппе за 170 млн евро + 10 млн бонусов. Как информирует испанская Marca, “Реал” может объявить о трансфере Мбаппе уже в пятницу. Французский L'Équipe пишет, что Париж готов рассмотреть предложение. Контракт 22-летнего Мбаппе с “ПСЖ” истекает следующим летом.

Манчестер Сити близок к трансферу Криштиану Роналду

Криштиану Роналду решил покинуть “Ювентус” за год до окончания своего контракта, и свою карьеру 36-летний португалец решил продолжить в “Манчестер Сити”. Роналду согласовал условия личного контракта с “Сити”, клубу АПЛ осталось только сделать предложение в 30 млн евро “Ювентусу”. Итальянский Sky Sport сообщает о сделке, как о совершившемся акте.

УЕФА вручил индивидуальные награды за прошлый сезон

Одновременно с жеребьевкой группового раунда Лиги чемпионов, УЕФА вручил награды за прошлый еврокубковый сезон. Лучшим вратарем стал Эдуар Менди (“Челси”), защитником Рубен Диаш (“Манчестер Сити”), полузащитником Н'Голо Канте (“Челси”), нападающим Эрлинг Холанд (“Боруссия” Дортмунд), тренер года УЕФА – Томас Тухель (“Челси”), игрок года – Жоржиньо (“Челси”).

Франция назвала состав на матч с Украиной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022 с с Боснией и Герцеговиной, Украиной и Финляндией. Фактически все звезды “Ле Бле” оказались в списке, разве что за исключением чемпиона мира-2018 Оливье Жиру. Матч с Украиной состоится четвертого сентября.

Полиция арестовала защитника Манчестер Сити

Фланговый защитник “Манчестер Сити” Бенжамен Менди был отстранен клубом, попав под подозрение в изнасиловании. Как сообщает полиция Чешира, Менди обвиняется в четырех случаях изнасилования и в одном случае сексуального насилия. В данный момент Менди находится под арестом, суд состоится в пятницу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
27.08.2021 в 07:24
"Команди рівня Гібралтару" - це як раз те, з чим нинішня Зоря здатна конкурувати. Хоча теж не факт.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...