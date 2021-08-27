Соперники Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, вылет Зари в ЛК. Главные новости за 26 июня 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 августа

В четверг вечером состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Чемпион Украины “Динамо” Киев из четвертой корзины попал в группу E, где встретится с “Баварией”, “Барселоной” и “Бенфикой”. Не самая простая группа выпала и “Шахтеру”. В квартете D “горняки” вновь сыграют миланским “Интером” и мадридским “Реалом”, третьим соперником “Шахтера” стал “Шериф” Юрия Вернидуба.

"Заря" не смогла и в домашнем матче плей-офф Лиги Европы оказать сопротивление австрийскому “Рапиду”, уступив в Запорожье со счетом 2:3. За хозяев забивали Гладкий и Шахаб. Общий итог противостояния – 6:2 в пользу “Рапида”. Венский клуб сыграет в Лиге Европы, а “Заря” отправилась в групповой раунд Лиги Конференций, где помимо “Ромы” и “Тоттенхэма” будут команды уровня чемпиона Гибралтара . Жеребьевка состоится в пятницу днем.

Соперник “Шахтера” Лиги чемпионов близок к тому, чтобы подписать форварда “ПСЖ” Килиана Мбаппе за 170 млн евро + 10 млн бонусов. Как информирует испанская Marca, “Реал” может объявить о трансфере Мбаппе уже в пятницу. Французский L'Équipe пишет, что Париж готов рассмотреть предложение. Контракт 22-летнего Мбаппе с “ПСЖ” истекает следующим летом.

Криштиану Роналду решил покинуть “Ювентус” за год до окончания своего контракта, и свою карьеру 36-летний португалец решил продолжить в “Манчестер Сити”. Роналду согласовал условия личного контракта с “Сити”, клубу АПЛ осталось только сделать предложение в 30 млн евро “Ювентусу”. Итальянский Sky Sport сообщает о сделке, как о совершившемся акте.

Одновременно с жеребьевкой группового раунда Лиги чемпионов, УЕФА вручил награды за прошлый еврокубковый сезон. Лучшим вратарем стал Эдуар Менди (“Челси”), защитником Рубен Диаш (“Манчестер Сити”), полузащитником Н'Голо Канте (“Челси”), нападающим Эрлинг Холанд (“Боруссия” Дортмунд), тренер года УЕФА – Томас Тухель (“Челси”), игрок года – Жоржиньо (“Челси”).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022 с с Боснией и Герцеговиной, Украиной и Финляндией. Фактически все звезды “Ле Бле” оказались в списке, разве что за исключением чемпиона мира-2018 Оливье Жиру. Матч с Украиной состоится четвертого сентября.

Фланговый защитник “Манчестер Сити” Бенжамен Менди был отстранен клубом, попав под подозрение в изнасиловании. Как сообщает полиция Чешира, Менди обвиняется в четырех случаях изнасилования и в одном случае сексуального насилия. В данный момент Менди находится под арестом, суд состоится в пятницу.