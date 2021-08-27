Фонсека посетил детскую тренировку в Торецке
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Экс-тренер "
Португалец побывал в Торецке Донецкой области, на линии разграничения, где в социальном проекте клуба участвуют более 80 мальчиков и девочек.
Ребята очень обрадовались неожиданному визиту экс-наставника "оранжево-черных". Паулу Фонсека пообщался с ними, раздал автографы и сделал фото на память со всеми желающими.
Напомним, что последним клубом Фонсеки была римская "Рома", которую тренер покинул по окончанию сезона. Сейчас Паулу вместе с семьей проводит творческий отпуск на родине в Португалии.
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