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Фонсека посетил детскую тренировку в Торецке

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(1 голосов)
Фонсека посетил детскую тренировку в Торецке

nstagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека посетил детскую тренировку социального проекта "Давай, играй!".

Португалец побывал в Торецке Донецкой области, на линии разграничения, где в социальном проекте клуба участвуют более 80 мальчиков и девочек.

Ребята очень обрадовались неожиданному визиту экс-наставника "оранжево-черных". Паулу Фонсека пообщался с ними, раздал автографы и сделал фото на память со всеми желающими.

Напомним, что последним клубом Фонсеки была римская "Рома", которую тренер покинул по окончанию сезона. Сейчас Паулу вместе с семьей проводит творческий отпуск на родине в Португалии.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека
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Комментарии (3)
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Benzil (Львів)
27.08.2021 в 18:29
Я тільки "за" благодійні акції для дітей, але де Португалія, а де Україна? Можливо в якомусь з клубів/збірних зміни на тренерському містку передбачаються?
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Соколов (Никополь)
27.08.2021 в 18:21
Молодец
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Long (Одесса)
27.08.2021 в 18:01
Достойный поступок!
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