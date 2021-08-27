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Большой юбилей. Выдающийся в прошлом рефери, ныне эксперт по вопросам судейства Мирослав Ступар празднует 80-летие

Общие новости
(3 голосов)

Поздравления юбиляру

Большой юбилей. Выдающийся в прошлом рефери, ныне эксперт по вопросам судейства Мирослав Ступар празднует 80-летие

UA-Футбол
Новина українською

27-го августа свой День рождения празднует известный украинский рефери, уроженец Ивано-Франковска Мирослав Иванович Ступар. В 2021-м году Мирославу Ивановичу исполнилось 80 лет.

Мирослав Ступар путь в большом спорте начал с игровой карьеры футболиста. Играл на позиции вратаря, и выступал за такие команды как "Спартак" (Ивано-Франковск), "Волынь" (Луцк), "Динамо" (Хмельницкий), "Торпедо" (Луцк), "Спартак" (Станислав).

Судейскую карьеру начал в 1970-м году. С тех пор провел в Высшей лиге союзного чемпионата более 150 матчей, в промежутке между 1977 и 1983 годами работал на международной арене. Единственный из судейского корпуса СССР, кто работал на чемпионате мира 1982.

Семь раз входил в список лучших арбитров сезона в СССР. Получил Золотую медаль за работу на ста матчах чемпионата Союза. После окончания карьеры арбитра активно занимается образовательной и общественной деятельностью. Сейчас – Профессор кафедры спортивных специализаций Прикарпатского университета имени Василия Стефаника. Один из самых известных и наиболее авторитетных и профессиональных судейских экспертов современности.

Редакция UA-Футбол поздравляет юбиляра с Днем рождения. Желает ему сил, жизненной энергии, вдохновения, долгих лет жизни и бесконечной благодати.

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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 19:57
Здоров'я і удачі! З ювілеєм, Мирослав Іванович.
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