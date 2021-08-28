Роналду вернулся в МЮ, Черноморец и Александрия сыграли вничью. Главные новости за 27 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 27-е августа.

Это действительно случилось. Еще вчера Роналду был в шаге от перехода в "Ман Сити", однако "МЮ" оказался настойчивее. Официальный сайт "красных дьяволов" подтвердил наличие сделки с экс-чемпионом Италии. Сума трансфера составит порядка 25 миллионов евро, а сам форвард подпишет двухлетний контракт. Его зарплата - 25 миллионов в год чистыми. Именно в "МЮ", под крылом Алекса Фергюсона, Криштиану стал лучшим игроком мира, взял Золотой мяч и Лигу Чемпионов, провел 292 матча и забил 118 голов. Теперь он снова сыграет в АПЛ.

В Одессе стартовал шестой тур украинской премьер-лиги. Местный "Черноморец" принимал "Александрию". Команды дремали в первом тайме, однако после "Остапа понесло". За 45 минут они обменялись двумя голами, причем "моряки" дважды выходили вперед, а гости вынужденны были отбиваться. Голами в этот дивный вечер отметились Авагимян, Ванат, Третьяков (помог рикошет от Михайленко) и Устименко. По итогу, команды взяли по балу. "Александрия" временно поднялась на пятое место, "Черноморец" остался 14-м.

Состоялась жеребьевка второго и третьего по силам клубных европейских турниров. В групповом этапе Лиги Конференций сыграет луганская "Заря", которая и узнала своих будущих соперников. По два раза коллектив Виктора Скрипника сыграет против итальянской "Ромы", болгарской "ЦСКА-София" и норвежского "Бодо-Глимт". Полный календарь станет известен немного позже. Стоит отметить, что римским клубом сейчас управляет Жозе Моуриньо, с которым "Заря" уже встречалась на групповом этап ЛЕ в сезоне 2016/17.

Помимо Лиги Конференций, мир также узнал о групповых раскладах в Лиге Европы. Экс-соперник "Шахтера", французское "Монако", попало в сложную группу, где их будет ожидать "ПСВ" и "Реал Сосьедад"; "Ференцварош", с которым ранее работал Сергей Ребров, встретится с "Байером", "Бетисом" и "Селтиком"; Ярмоленко вместе с "Вест Хэмом" отправится к "Рапиду" (австрийцы выбили "Зарю"), а грозные "Наполи" и "Лестер" пересекутся в одном квартете. Полные результаты доступны по ссылке выше. Отметим, что украинские клубы на групповом этапе ЛЕ не сыграют.

Чемпион Украины, киевское "Динамо", сумело пристроить левого фулбека Сидклея. Бразилец отправится в Грецию, где на правах аренды будет защищать цвета "ПАОКа". Символично, что с ними работает сын Мирчи Луческу - Разван. Весь текущий сезон Сидклей проведет в Греции, после чего местный коллектив сможет подписать с ним полноценный контракт. За "Динамо" фулбек провел 33 матча, забил три гола, отдал три голевые передачи.