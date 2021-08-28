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Роналду вернулся в МЮ, Черноморец и Александрия сыграли вничью. Главные новости за 27 августа

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Аренда Сидклея, соперники "Зари", начало тура в Первой лиге - все это в главных новостях за пятницу, 27-е августа

Роналду вернулся в МЮ, Черноморец и Александрия сыграли вничью. Главные новости за 27 августа

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 27-е августа.

Криштиану Роналду сменил "Ювентус" на "Манчестер Юнайтед"

Это действительно случилось. Еще вчера Роналду был в шаге от перехода в "Ман Сити", однако "МЮ" оказался настойчивее. Официальный сайт "красных дьяволов" подтвердил наличие сделки с экс-чемпионом Италии. Сума трансфера составит порядка 25 миллионов евро, а сам форвард подпишет двухлетний контракт. Его зарплата - 25 миллионов в год чистыми. Именно в "МЮ", под крылом Алекса Фергюсона, Криштиану стал лучшим игроком мира, взял Золотой мяч и Лигу Чемпионов, провел 292 матча и забил 118 голов. Теперь он снова сыграет в АПЛ.

"Черноморец" и "Александрия" сыграли в первом матче тура УПЛ

В Одессе стартовал шестой тур украинской премьер-лиги. Местный "Черноморец" принимал "Александрию". Команды дремали в первом тайме, однако после "Остапа понесло". За 45 минут они обменялись двумя голами, причем "моряки" дважды выходили вперед, а гости вынужденны были отбиваться. Голами в этот дивный вечер отметились Авагимян, Ванат, Третьяков (помог рикошет от Михайленко) и Устименко. По итогу, команды взяли по балу. "Александрия" временно поднялась на пятое место, "Черноморец" остался 14-м.

"Заря" получила соперников в Лиге Конференций

Состоялась жеребьевка второго и третьего по силам клубных европейских турниров. В групповом этапе Лиги Конференций сыграет луганская "Заря", которая и узнала своих будущих соперников. По два раза коллектив Виктора Скрипника сыграет против итальянской "Ромы", болгарской "ЦСКА-София" и норвежского "Бодо-Глимт". Полный календарь станет известен немного позже. Стоит отметить, что римским клубом сейчас управляет Жозе Моуриньо, с которым "Заря" уже встречалась на групповом этап ЛЕ в сезоне 2016/17.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Помимо Лиги Конференций, мир также узнал о групповых раскладах в Лиге Европы. Экс-соперник "Шахтера", французское "Монако", попало в сложную группу, где их будет ожидать "ПСВ" и "Реал Сосьедад"; "Ференцварош", с которым ранее работал Сергей Ребров, встретится с "Байером", "Бетисом" и "Селтиком"; Ярмоленко вместе с "Вест Хэмом" отправится к "Рапиду" (австрийцы выбили "Зарю"), а грозные "Наполи" и "Лестер" пересекутся в одном квартете. Полные результаты доступны по ссылке выше. Отметим, что украинские клубы на групповом этапе ЛЕ не сыграют.

Сидклей сменил "Динамо" на "ПАОК"

Чемпион Украины, киевское "Динамо", сумело пристроить левого фулбека Сидклея. Бразилец отправится в Грецию, где на правах аренды будет защищать цвета "ПАОКа". Символично, что с ними работает сын Мирчи Луческу - Разван. Весь текущий сезон Сидклей проведет в Греции, после чего местный коллектив сможет подписать с ним полноценный контракт. За "Динамо" фулбек провел 33 матча, забил три гола, отдал три голевые передачи.

Тур Первой лиги: "Кривбасс" отыгрался, "Оболонь" не обыграла "Олимпик", "Прикарпатье" победило

Шестой тур также стартовал и во втором по силе украинском дивизионе. Самый интересный матч случился в Кривом Роге, где местный "Кривбасс" обыграл "Подолье" 3:2. Домашний коллектив пропустил два быстрых гола, однако не только сумел сравнять, но и вырвать важнейшую победу. Помимо этого, три очка добыли "Кремень" и "Прикарпатье", которые обыграли "Горняк-Спорт" и "ВПК-Агро" соответственно. Еще в одном матче тура была зафиксирована ничья - "Олимпик" и "Оболонь" голов не забивали.

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