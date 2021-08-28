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Сайтам предлагают от 200 $ за удаление новостей о ДТП с Лучи. Уже есть первые СМИ, которые согласились

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(1 голосов)

Сами же строят систему

Сайтам предлагают от 200 $ за удаление новостей о ДТП с Лучи. Уже есть первые СМИ, которые согласились

Фото: dynamomania.com

Новина українською

23 августа куратор арбитров УАФ Лучано Луче вместе с депутатом от партии "Слуга народа" Александром Трухиным попали в ДТП в Киеве. Новость разлетелась по всем средствам массовой информации, однако участники аварии решили исправить ситуацию.

Как сообщает бывший спортивный журналист и нынешний ведущий программы "ЗупиниЛося" Константин Андриюк, сайтам было предложено вознаграждение за удаление новостей из ресурсов. Суммы котируются от 200$ и выше.

Уже два средства массовой информации подверглись давлению: УНИАН и Footbal.ua.

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В статье: Лучано Лучи
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
28.08.2021 в 13:09
Буде весело якщо і цей пост пропаде))) І взагалі можливо хто це написав знає розцінки і хоче шматочок!))))
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royalstas (Вінниця)
28.08.2021 в 13:06
Божечки а чому тут дивуватись? В нас 73% голосують за Зеленського! Дивуватись що ЗМІ продажні? Чи нардепи святі? Чи те що на кожному тендері хочуть всунути своїх щоб нагрітись? Вкрасти у своєї ж держави у своїх людей...... Так то в нас навіть зек (шапочнік) президентом був.... це Україна дєтка!
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