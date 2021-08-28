Сайтам предлагают от 200 $ за удаление новостей о ДТП с Лучи. Уже есть первые СМИ, которые согласились
Сами же строят систему
Фото: dynamomania.com
23 августа куратор арбитров УАФ Лучано Луче вместе с депутатом от партии "Слуга народа" Александром Трухиным попали
Как сообщает бывший спортивный журналист и нынешний ведущий программы "ЗупиниЛося" Константин Андриюк, сайтам было предложено вознаграждение за удаление новостей из ресурсов. Суммы котируются от 200$ и выше.
Уже два средства массовой информации подверглись давлению: УНИАН и Footbal.ua.
Все що вам потрібно знати про нашу журналістику.— Kostyantyn Andriyuk (@Andriyak) August 27, 2021
Спортивним і не лише сайтам пропонують гроші за видалення інфи про ДТП з нардепом СН Трухіним та Лучі.
Хто не хоче всю новину видавати, просять видалити лише про Трухіна. Ціни від 200$ і вище. pic.twitter.com/VdMpHx89KL
От була новина про ДТП із Лучі та Трухіним.— Kostyantyn Andriyuk (@Andriyak) August 27, 2021
Хоп!
І вже її немає.
Скоро і з гугл кеша вона зникне.
Але інший, зелений кеш - залишиться!
ХавайТЕ! pic.twitter.com/7FWkSXmS0K
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