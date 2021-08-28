Сайтам предлагают от 200 $ за удаление новостей о ДТП с Лучи. Уже есть первые СМИ, которые согласились

23 августа куратор арбитров УАФ Лучано Луче вместе с депутатом от партии "Слуга народа" Александром Трухиным попали в ДТП в Киеве . Новость разлетелась по всем средствам массовой информации, однако участники аварии решили исправить ситуацию.

Как сообщает бывший спортивный журналист и нынешний ведущий программы "ЗупиниЛося" Константин Андриюк, сайтам было предложено вознаграждение за удаление новостей из ресурсов. Суммы котируются от 200$ и выше.

Уже два средства массовой информации подверглись давлению: УНИАН и Footbal.ua.

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Спортивним і не лише сайтам пропонують гроші за видалення інфи про ДТП з нардепом СН Трухіним та Лучі.

Хто не хоче всю новину видавати, просять видалити лише про Трухіна. Ціни від 200$ і вище. pic.twitter.com/VdMpHx89KL — Kostyantyn Andriyuk (@Andriyak) August 27, 2021