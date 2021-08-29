Семь голов от Динамо, позор Арсенала, поражение Ювентуса. Главные новости за 28 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 28 августа

В рамках шестого тура УПЛ киевляне принимали коваливцев на своем поле. Уже в первые десять минут в ворота гостей влетело два мяча, в середине первого тайма Кендзера забил третий, а начиная с 34-й минуты "Динамо" организовало еще три гола - на перерыв команды ушли при счете 6:0. Во втором тайме бело-синие сбавили обороты, ограничившись лишь одним забитым - 7:0 в итоге. Самыми результативными игроками стали Де Пена, у которого два гола и два ассиста, и Виктор Цыганков, у которого 2+1.

Открывал игровой день поединок "Ингулец" - "Мариуполь". Азовцы продолжают находиться в кризисном состоянии и не смогли ничего противопоставить петровцам, которые забили три мяча. Два на счету Шарая, еще один у Стефана. "Ингулец" поднялся на восьмое место, опередив "Металлист 1925". Харьковчане на своем поле принимали "Днепр-1" и выиграли первый тайм благодаря голу Марлисона. Но во втором Чуже реализовал пенальти, а на последних секундах не лучшая игра голкипера Максима Коваленко привела ко второму мячу днепрян. Команда Йовичевич набрала уже 13 очков и вышла на второе место, пока свои матчи не сыграли "Шахтер", "Десна" и "Ворскла".

В Первой лиге внимание привлекал матч между "Волынью" и "Металлистом". Луцкая команда сдерживала харьковчан в течение 70 минут, но не выдержала давления и в итоге пропустила трижды от Романюка, Банады и Пейшоту. Бразильский новичок отличился во втором матче подряд за "Металлист", у которого после шести туров максимум очков. "Нива" сыграла вничью с "Агробизнесом" - 1:1, этим воспользовался "Краматорск", который одолел "Ужгород" 3:2 и вышел на третье место. После победы над "Альянсом" 3:1 подтянулось к группе лидеров житомирское "Полесье", которое объявило, что в ближайшее время перейдет в собственность частного лица.

Третий тур в Англии стартовал с матча "Манчестер Сити" - "Арсенал". Горожане забили два быстрых мяча, на 35-й Джака получил прямую красную, в итоге все завершилось со счетом 5:0. Канониры на старте проиграли все три матча с разницей 0: 9. К слову, на второй тайм вышел Александр Зинченко. В центральном матче "Челси" забил на Энфилде первым (Хавертц), но перед перерывом арбитр удалил Джеймса, а Салах реализовал пенальти. Так игра и завершилась - 1:1. "Вест Хэм" потерял первые очки в игре с "Кристал Пэлас" - ничья 2:2, Ярмоленко вышел на поле на последних минутах.

Руслан Малиновский сыграл 65 минут в поединке против "Болоньи", его усилий не хватило, чтобы команда забила хотя бы один мяч - все закончилось ничьей 0:0. "Ювентус" после потери Криштиану Роналду сенсационно проиграл "Эмполи" - 0:1. Также отмечаем победу "Лацио" над "Специей" 6:1. Хет-трик на счету Иммобиле. Виктор Коваленко за игрой наблюдал со скамейки запасных.

Сливочные в достаточно непростом для них матче одолели "Бетис". Единственный гол в игре забил Дани Карвахаль. А вот "Севилья" не справилась с "Эльче" - лишь ничья 1:1. Поэтому теперь у четырех команд на вершине Ла Лиги по семь очков - у "Реала", "Севильи", "Мальорки" и "Валенсии". Кроме того, "Реал Сосьедад" обыграл "Леванте" 1:0, аналогичным образом "Атлетик" из Бильбао победил "Сельту".

Соперник "Динамо" в Лиге Чемпионов разгромил берлинцев со счетом 5:0. Хет-триком отметился Роберт Левандовски. "Бавария" делит лидерство с "Байером" и "Фрайбург" - у всех трех по семь очков. Аптекари разгромили "Аугсбург" 4:1, а "Фрайбург" победил "Штутгарт" 3:2.