Волочай: Нашим комментаторам нужно вообще выбросить из головы такое понятие, как советская школа комментирования

Комментатор Виталий v1lat Волочай поделился мнением на счет современных украинских комментаторов:

“ - Вы упомянули, что многие украинские спортивные комментаторы ориентируется на российских коллег. Как это исправить и куда вообще двигаться?

– У нас очень ценят опыт в комментаторстве, молодому пробиться непросто. Хотя среди молодежи много талантливых. Макс Диденко, работавший на Олимпийских играх, комментирует бокс. Ему 22 года, кажется.

Это гениальный человек, он настолько круто передает атмосферу, ты сам переносишься на ринг. И не важно, что бой зимбабвийца и мадагаскарца. Тебе капец как интересно.

Таким надо больше давать шансы. С нуля мы можем иметь легенд. Как условный Влад Шалота, которого год назад никто не знал, а теперь он комментирует финал Евро. Нашему цеху нужно омолаживаться, а руководителям не бояться приглашать неопытную молодежь.

Нашим комментаторам нужно вообще выбросить из головы такое понятие, как советская школа комментирования. Вася Уткин и всех этих людей. Это застой, уже лет 20 туда не надо двигаться.

Слушайте поляков, испанцев, американцев, британцев – вот это разница. Вася Уткин как был самый популярный 30 лет назад, так и есть. Это не то, что нам надо.

- А в чем принципиальная разница между советской школой комментирования и западной?

– Она в том, что советские комментаторы работают как друзья спортсменов. В наших комментаторов тоже есть такая проблема. В советской школе комментирования вам всегда будут говорить: “Наш спортсмен выложился по полной. Наша команда – молодцы, у них была тяжелая неделя. К сожалению, они проиграли “Боруссии” Менхенгладбах” 0:6. Но они очень сильно работали, им нужно собраться”.

В то время как польская, британская, испанская пресса перемоет полностью кости, обратит внимание на фактаж, не будет бояться лезть за словом в карман. Это их работа – доносить до публики было конкретно, что было не так в этом матче или у этого спортсмена.

Да, есть такая штука, что комментатор болеет за своего спортсмена. И у меня тоже. Это совершенно ясно. Но когда украинские спортсмены показывают ужасные результаты, я это и называю.

Из-за этого, кстати, на этой Олимпиаде ко мне были претензии у некоторых болельщиков. Я назвал результат нашей женской четверки на байдарке ужасным, потому что это был худший результат в истории. А мне написали, что у меня нет уважения к спортсменам. Я уважаю спортсменов, но не имею уважения к этому результату. Не надо обманывать людей", - сказал Волочай.