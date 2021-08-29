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Волочай: Нашим комментаторам нужно вообще выбросить из головы такое понятие, как советская школа комментирования

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(2 голосов)

Мы отстаем от европейских коллег

Волочай: Нашим комментаторам нужно вообще выбросить из головы такое понятие, как советская школа комментирования

vk.com/v1latko/Автор невідомий

Новина українською

Комментатор Виталий v1lat Волочай поделился мнением на счет современных украинских комментаторов:

- Вы упомянули, что многие украинские спортивные комментаторы ориентируется на российских коллег. Как это исправить и куда вообще двигаться?

– У нас очень ценят опыт в комментаторстве, молодому пробиться непросто. Хотя среди молодежи много талантливых. Макс Диденко, работавший на Олимпийских играх, комментирует бокс. Ему 22 года, кажется.

Это гениальный человек, он настолько круто передает атмосферу, ты сам переносишься на ринг. И не важно, что бой зимбабвийца и мадагаскарца. Тебе капец как интересно.

Таким надо больше давать шансы. С нуля мы можем иметь легенд. Как условный Влад Шалота, которого год назад никто не знал, а теперь он комментирует финал Евро. Нашему цеху нужно омолаживаться, а руководителям не бояться приглашать неопытную молодежь.

Нашим комментаторам нужно вообще выбросить из головы такое понятие, как советская школа комментирования. Вася Уткин и всех этих людей. Это застой, уже лет 20 туда не надо двигаться.

Слушайте поляков, испанцев, американцев, британцев – вот это разница. Вася Уткин как был самый популярный 30 лет назад, так и есть. Это не то, что нам надо.

- А в чем принципиальная разница между советской школой комментирования и западной?

– Она в том, что советские комментаторы работают как друзья спортсменов. В наших комментаторов тоже есть такая проблема. В советской школе комментирования вам всегда будут говорить: “Наш спортсмен выложился по полной. Наша команда – молодцы, у них была тяжелая неделя. К сожалению, они проиграли “Боруссии” Менхенгладбах” 0:6. Но они очень сильно работали, им нужно собраться”.

В то время как польская, британская, испанская пресса перемоет полностью кости, обратит внимание на фактаж, не будет бояться лезть за словом в карман. Это их работа – доносить до публики было конкретно, что было не так в этом матче или у этого спортсмена.

Да, есть такая штука, что комментатор болеет за своего спортсмена. И у меня тоже. Это совершенно ясно. Но когда украинские спортсмены показывают ужасные результаты, я это и называю.

Из-за этого, кстати, на этой Олимпиаде ко мне были претензии у некоторых болельщиков. Я назвал результат нашей женской четверки на байдарке ужасным, потому что это был худший результат в истории. А мне написали, что у меня нет уважения к спортсменам. Я уважаю спортсменов, но не имею уважения к этому результату. Не надо обманывать людей", - сказал Волочай.

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В статье: Василий Уткин Виктор Вацко Андрей Столярчук Владислав Шалота
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Источник:
tribuna.com

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Комментарии (8)
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Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 13:59
Ты оленя кусок, вам до Озерова и Коте Махарадзе как до луны......вас бы при советском союзе даже в цирк номера на пустили бы объявлять
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2021 в 14:05
Озеров был хорош, когда хоккей коментил, а футбол он комментировал плохо. Котэ Махарадзе кроме харизматичного красивого грузинского акцента не имел ничего, по сути.
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0
0
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 14:17
Не знаю помните ли вы, на один матч его позвали комментировать матч лиги чемпионов Динамо с кем играло не помню..вроде или Реал или Бавария...он с кем то в паре коментировал
0
0
prostors (Вольногорск)
29.08.2021 в 13:44
Наши комментаторы рассказывают все, что взбрело им в голову, только не комментируют происходящие на поле. Иногда даже приходится выключать звук, что бы они не мешали смотреть ФУТБОЛ.
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+2
0
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 14:01
Я так уже очень давно футбол смотрю, выключив звук. А для фона слушаю любимую музыку. Король и Шут,Кино, Агата Кристи, Ария...и очень кайфово
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0
0
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atomek (Львов)
29.08.2021 в 13:32
коментит он игрушки, ага, где призовой фонд турнира 40 лямов. А еще создал 2 крупнейшие киберспортивные студии в CIS, в которой сейчас вещают ЛЧ на мегого. А еще откомментил олимпиаду. А чего ж добился ты? Ага... написал тупой коммент, обосрал человека, ни на чем не основываясь
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0
-1
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Stuntriding (Киев)
29.08.2021 в 13:08
Кто это такое?Что оно такое ?А, ясно, ещё один балабол из инета, игрушки коментит.Какое отношение он имеет к спорту?То что у нас почти все комментаторы бараны, которые плетут всякую хрень, а не то что происходит на поле, это ясно. Но что может говорить тот, кто сидит в инете и виртуально считает себя спортсменом?!Дожили пля. Уже тот же спорт бокс, ставят в один ряд с инетным спортомА советская школа , это Махарадзе, Озеров, Щербачёв, Маслаченко.....Все остальные, это шлак. Современные полный бред!!!
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+2
-2
royalstas (Вінниця)
29.08.2021 в 13:33
Він гарний комментатор і добре розбирається в цьому. Він слідкує і коментує багато видів змагань. Те що він з Кіберспорту не зменшує його заслуг. Кіберспорт уже збирає більше призових ніж звичайні види спорту і за ним майбутнє. Якби це не хотілось таким олдскулам як Ви!
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0
-1


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