Ничья Шахтера в Ужгороде, разгром Десны, потери сборной Украины. Главные новости за 29 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 29 августа

Горняки в рамках шестого тура УПЛ приехали в гости к "Минаю". Понятно, что со стартовым свистком владели инициативой, но уже на 16-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве - две желтых заработал Марлон. Это не помешало Траоре открыть счет ударом с пенальти. Но во втором тайме Ахмедзаде сумел забить в ответ. Как ни пыталась команда де Дзерби вырвать победу, закарпатцы выстояли. Игра закончилась потасовкой между Додо и Кулиевым - оба увидели перед собой красный свет.

Черниговцы после разгрома от "Динамо" принимали "Верес". Но домашние стены не помогли избежать поражения, к тому же крупного. Что интересно, все четыре мяча ровенчане забили в первом тайме. Начал погром Немчанинов, продолжил Сергийчук, дальше забили Геннадий Пасич и Клец с пенальти. 0:4 - "Верес" поднялся на восьмое место, "Десна" - четвертая.

Завершали тур два поединка одновременно. В Запорожье "Заря" принимала "Ворсклу" и победила со счетом 1:0. Гол на счету Раймонда Овусу, который вышел на замену. Для полтавчан это первое поражение в чемпионате. "Заря" на седьмом месте, но отстает от "Александрии" и "Ворсклы" на один балл. В другом матче "Рух" выиграл у "Львова" благодаря автоголу Ренана. Команда Кучука поднялась в середину турнирной таблицы (10 место), их соседи остаются предпоследними.

Уже официально Артем Довбик не сыграет в сентябрьских матчах национальной команды. У форварда "Днепра-1" гематома между ребрами, восстановление требует минимум две недели. Также в заявку на матч чемпионата Португалии не попал Роман Яремчук. По информации СМИ, у него произошло ухудшение самочувствия после вакцинации от коронавируса. Участие форварда "Бенфики" в матче против Казахстана 1 сентября будет зависеть от его самочувствия.

Поражение 0:7 от "Динамо" привело к встрече главного тренера "Колоса" с президентом коваливского клуба. На ней Руслан Костышин заявил о своей отставке, президент ее принял, но предложил остаться в структуре клуба. Тренер согласился. Напомним, что Костышин возглавлял "Колос" с 2014-го года, когда команда только начинала свой путь. Прошел с командою Вторую, Первую лиги, а в УПЛ сумел финишировать на четвертом месте у двух сезонах подряд сыграл в Лиге Европы.

Понятно, что не стоило ожидать появления Криштиану Роналду на поле на третий день после трансфера. Но "Манчестер Юнайтед" одолел "Вулверхэмптон" и без своего звездного новичка. Единственный гол в игре забил Гринвуд. Третью игру подряд выиграл "Тоттенхэм" - на этот раз шпоры обыграли "Уотфорд" благодаря голу Сон Хин Мина. "Тоттенхэм" - единственный клуб в АПЛ, который выиграл три стартовых матча, поэтому команда Эшпириту Санту возглавляет турнирную таблицу.

Игра с "Хетафе" началась очень хорошо для каталонцев - уже на второй минуте забил Роберто. Довольно быстро соперник отыгрался (Рамирес). Но существенное территориальное преимущество позволило "Барселоне" еще до перерыва снова выйти вперед - свой второй гол за блауграна провел Депай. В конце концов, счет до конца встречи не изменился - 2: 1 в пользу команды Кумана, которая догнала "Реал", "Севилью" и "Валенсию". "Атлетико" имел шанс единолично возглавить турнирную таблицу, но для этого нужно было обыграть "Вильярреал". Матрасники же едва не проиграли - сровнять удалось на 90+5-й с помощью автогола, 2:2 в этом матче.

"Наполи" на выезде переиграл "Дженоа" 2:1. "Милан" забил четыре мяча в ворота "Кальяри", а пропустил один. Дублем в составе россонери отличился Оливье Жиру. Тех самых четыре мяча в ворота "Салернитаны" забила "Рома", в частности, дебютный в Риме на счету Абрахама. При этом команда Моуриньо не пропустила.

Лионель заменил Неймара на 60-й минуте в выездном матче против "Реймса". ПСЖ победил 2:0, а героем встречи стал Мбаппе, оформивший дубль. С начала сезона у парижан 100-процентный результат - четыре матча, четыре победы. На два балла отстает "Анже", который в воскресенье обыграл "Ренн" 2:0. Действующий чемпион "Лилль" одержал первую победу в сезоне - обыграл "Монпелье" 2:1.