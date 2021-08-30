Паритет Шахтера, потери сборной Украины и дебют Месси. Главные новости за 29 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеНичья Шахтера в Ужгороде, разгром Десны, потери сборной Украины. Главные новости за 29 августа
"Шахтер" теряет очки в скандальной игре с "Минаем", но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты тура в УПЛ, потери национальной сборной Украины в атаке, успехи "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны", осечка "Атлетико" и, конечно же, дебют Лионеля Месси за "Пари Сен-Жермен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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