Паритет Шахтера, потери сборной Украины и дебют Месси. Главные новости за 29 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Шахтер" теряет очки в скандальной игре с "Минаем", но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты тура в УПЛ, потери национальной сборной Украины в атаке, успехи "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны", осечка "Атлетико" и, конечно же, дебют Лионеля Месси за "Пари Сен-Жермен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.