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Главред UA-Футбол о скандале с Трухиным: Мы независимый сайт, который не продает свою репутацию

Общие новости
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(6 голосов)

Сергей Швец объясняет позицию сайта в истории с ДТП

Главред UA-Футбол о скандале с Трухиным: Мы независимый сайт, который не продает свою репутацию

фото - Фейсбук-сторінка Костянтина Андріюка

Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

На днях в украинском информпространстве возникла ситуация, которая ставит под сомнение объективность и профессионализм работы многих СМИ. Речь, конечно, о ДТП с участием нардепа Александра Трухина, в котором пострадал глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи. К большому сожалению, в списке средств массовой информации фигурирует и UA-Футбол, главным редактором которого я являюсь. Пересказывать историю нет смысла - ее уже осветили со всеми подробность. Однако есть желание разъяснить позицию UA-Футбол.

На сайте 23-го августа со ссылкой на другие источники появилась новость о том, что Лучано Лучи находился в автомобиле народного депутата и попал в ДТП. Это оказалось неправдой - автомобиль Трухина протаранил авто, в котором находился глава судейского корпуса. На следующий день УАФ дала официальное заявление, где ни словом не упоминался соответствующий нардеп. Через день начали замечать, что соответствующие новости на других сайтах исчезают. Посовещавшись, решили, что новость сформулирована некорректно и в случае не подтверждения информации это чревато судебными разбирательствами.

Соответственно приняли решение снять с сайта новость о том, что Лучи находился в авто с Трухиным. Но при этом на сайте осталась новость с цитированием журналиста Константина Андриюка о ДТП, который уточнил и о Трухине, и о Лучи.

27-го августа ко мне обратились из пиар-агентства с предложением убрать фамилию нардепа со страниц сайта, на что получили отказ. Собственно, на этом участие UA-Футбол в этой истории завершено. Уже в субботу, 28 августа на сайте публиковалась новость от Константина Андриюка о том, что информация о Трухине исчезает на других ресурсах, и так далее.

Да, признаем, что на начальном этапе этой истории мы сработали далеко не лучшим образом. UA-Футбол в дальнейшем будет еще более тщательно проверять информацию перед ее подачей читателям. Но при этом подчеркиваем, что UA-Футбол является независимым и незаангажированным СМИ, которое не продает свою репутацию.

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В статье: Лучано Лучи УАФ
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Комментарии (3)
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fc_grepa (Херсон)
30.08.2021 в 18:22
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0
0
football_soccer (Украина)
30.08.2021 в 18:08
если его действительно не было в машине, то почему же за удаление новости о том, что его не было настойчиво предлагают 200 баксов ? )))
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+2
0
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armik (Киев)
30.08.2021 в 18:07
Интересно, сколько платит папа Олейника за публикации о своем сыночке.
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0
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