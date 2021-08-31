Источник: Милевский завершает карьеру футболиста
Пора, брат, пора
Политека
36-летний бывший форвард "Динамо" и
"Насколько я знаю, Милевский в футбол играть больше не будет. Он завершает карьеру футболиста", - сказал Сенькив.
Напомним, что в прошлом сезоне Милевский выступал за "Минай", а сейчас находится без клуба.
Также в своей карьере Артем поиграл за "Динамо", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо" Брест и "Кишварду".
В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов, играл на ЧМ-2006 и Евро-2012. Становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2009/10.
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