Источник: Милевский завершает карьеру футболиста

36-летний бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский завершает карьеру футболиста. Об этом сообщил журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

"Насколько я знаю, Милевский в футбол играть больше не будет. Он завершает карьеру футболиста", - сказал Сенькив.

Напомним, что в прошлом сезоне Милевский выступал за "Минай", а сейчас находится без клуба.

Также в своей карьере Артем поиграл за "Динамо", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо" Брест и "Кишварду".

В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов, играл на ЧМ-2006 и Евро-2012. Становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2009/10.