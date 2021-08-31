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Источник: Милевский завершает карьеру футболиста

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Пора, брат, пора

Источник: Милевский завершает карьеру футболиста

Политека

Новина українською

36-летний бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский завершает карьеру футболиста. Об этом сообщил журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

"Насколько я знаю, Милевский в футбол играть больше не будет. Он завершает карьеру футболиста", - сказал Сенькив.

Напомним, что в прошлом сезоне Милевский выступал за "Минай", а сейчас находится без клуба.

Также в своей карьере Артем поиграл за "Динамо", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо" Брест и "Кишварду".

В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов, играл на ЧМ-2006 и Евро-2012. Становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2009/10.

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В статье: Артем Милевский ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
31.08.2021 в 02:04
правильно,хватит мучать себя,хотя когда то был перспективным ,Миля....
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