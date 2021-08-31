Сборная в Казахстане, отчет ФИФА, трансферы Аталанты и Баварии. Главные новости за 30 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 30 августа

Делегация с футболистами, которые выступают в чемпионате Украины, прибыла в столицу Казахстана днем. А ближе к вечеру подтянулись украинские легионеры, правда, Руслан Малиновский и Эдуард Соболь должны прибыть во вторник. Вечером сине-желтые провели тренировку, при этом Тарас Степаненко и Сергей Кривцов ограничились беговой работой. Сегодня же сборников ожидает полноценное занятие. Напомним, что матч отбора к ЧМ-2022 Казахстан - Украина состоится в среду, 1 сентября. Начало игры в 17:00.

После Увольнения Анатолия Бессмертного именно Игорь Климовский назывался главным претендентом на пост тренера ФК "Львов". Однако бывший тренер "Олимпика" сейчас возглавляет тернопольскую "Ниву", которая под его руководством после шести туров идет четвертой в Первой лиге. Поэтому Игорь Климовский отклонил предложение львовян, которые сейчас предпоследние в УПЛ.

Накануне закрытия летнего трансферного окна ФИФА опубликовала большой отчет о трансферной деятельности в мире за десять лет. В частности, указывается, что украинские клубы за десять лет купили игроков на 500 млн долларов, а продали на 864 млн долларов. В 30-ку клубов с самым большим трансферным доходом в мире попали и оба украинских гранда - "Шахтер" занял 26-е место, "Динамо" - 30-е.

Бывший вингер "Шахтер" бразилец Виллиан согласился расторгнуть контракт с лондонским "Арсеналом", который должен был еще действовать два года. Таким образом Виллиан потерял более 20 млн фунтов заработка, поскольку его зарплата в клубе составляла 240 000 фунтов в неделю. Виллиан пошел на такой шаг, чтобы присоединиться к родному "Коринтиансу", откуда он переезжал в "Шахтер". Его нынешняя зарплата составит всего 30% от "арсеналовской".

Бергамский клуб объявил о подписании Тена Копмейнерса из АЗ Алкмаар. За 23-летнего центрального полузащитника "Аталанта" заплатила 12 млн евро. Тен был капитаном алкмаарцев, провел очень результативный прошлый сезон - на его счету 17 голов и 7 результативных передач в 40 матчах.

Это уже третий трансфер по маршруту Лондон - Милан. К россонери на условиях двухлетней аренды присоединился Тьемеу Бакайоко. При этом "Милан" будет обязан выкупить игрока в случае выполнения определенных условий. Тьемеу уже выступал за "Милан" в сезоне 2018/19, после чего играл на правах аренды за "Наполи". Перед ним из Лондона приехали форвард Оливье Жиру и защитник Фикайо Томори.

Мюнхенский клуб за 15 млн евро купил австрийского полузащитника Марселя Забитцера. Соглашение рассчитано до 2025 года. Интересно, что transfermarkt оценивает Марселя в 42 млн, но "Баварии" удалось купить его по дешевке, поскольку у Забитцера оставался год контракта с "Лейпцигом" и в следующем году он мог уйти бесплатно. За красных быков Марсель сыграл 229 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 42 результативные передачи.