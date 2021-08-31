Прогноз на еврокубки, эпидемия увольнений в УПЛ | ТаТоТаке №249

В новом выпуске ТаТоТаке (№249) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив финализируют август в спецвыпуске. Почему плывет Шахтер де Дзерби? Почему опозорилась Десна? Что за атакер едет в Динамо? Что творится в Колосе, Львове и Волыни? Убивают ли соперников Металлиста?

Что ждет Динамо и Шахтер в ЛЧ?

Скрипник виноват лишь в одном

Не ждите от Зари евровесны

Сенькив, София и патрон

Рубцы на сердце Спиваковского

Как и где смотреть футбол

Почему Колос уволил гениального тренера?

Где яйца де Дзерби?

Что творилось в Чернигове?

УПЛ - это АПЛ

Кто такой Витиньо?

ФК Львов - странный или нет?

Топовые, но свободные агенты

Важный инсайд про Милевского

А что с Хачериди?

Сенькив - адвокат Металлиста!

Важная информация о защитнике Динамо

В Волыни новые владелец и тренер?

Зашквар десятков украинских СМИ. Фу