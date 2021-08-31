Прогноз на еврокубки, эпидемия увольнений в УПЛ | ТаТоТаке №249
Новый выпуск шоу
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№249) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив финализируют август в спецвыпуске. Почему плывет Шахтер де Дзерби? Почему опозорилась Десна? Что за атакер едет в Динамо? Что творится в Колосе, Львове и Волыни? Убивают ли соперников Металлиста?
- Что ждет Динамо и Шахтер в ЛЧ?
- Скрипник виноват лишь в одном
- Не ждите от Зари евровесны
- Сенькив, София и патрон
- Рубцы на сердце Спиваковского
- Как и где смотреть футбол
- Почему Колос уволил гениального тренера?
- Где яйца де Дзерби?
- Что творилось в Чернигове?
- УПЛ - это АПЛ
- Кто такой Витиньо?
- ФК Львов - странный или нет?
- Топовые, но свободные агенты
- Важный инсайд про Милевского
- А что с Хачериди?
- Сенькив - адвокат Металлиста!
- Важная информация о защитнике Динамо
- В Волыни новые владелец и тренер?
- Зашквар десятков украинских СМИ. Фу
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Источник:ТаТоТаке
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