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Прогноз на еврокубки, эпидемия увольнений в УПЛ | ТаТоТаке №249

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Новый выпуск шоу

Прогноз на еврокубки, эпидемия увольнений в УПЛ | ТаТоТаке №249

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№249) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив финализируют август в спецвыпуске. Почему плывет Шахтер де Дзерби? Почему опозорилась Десна? Что за атакер едет в Динамо? Что творится в Колосе, Львове и Волыни? Убивают ли соперников Металлиста?

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  • Рубцы на сердце Спиваковского
  • Как и где смотреть футбол
  • Почему Колос уволил гениального тренера?
  • Где яйца де Дзерби?
  • Что творилось в Чернигове?
  • УПЛ - это АПЛ
  • Кто такой Витиньо?
  • ФК Львов - странный или нет?
  • Топовые, но свободные агенты
  • Важный инсайд про Милевского
  • А что с Хачериди?
  • Сенькив - адвокат Металлиста!
  • Важная информация о защитнике Динамо
  • В Волыни новые владелец и тренер?
  • Зашквар десятков украинских СМИ. Фу

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Источник:
ТаТоТаке

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