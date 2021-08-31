Шипы и розы Вадима Каратаева. Жизненная драма подопечного Лобановского

В витиеватом и богатом на всевозможные хитросплетения футбольном братстве ничто не остается незамеченным. Рано или поздно любое событие - будь то сыгранный "надцать" лет назад договорный матч или развод футболиста с женой становится известным. Точь-в-точь как в Библии: "Нет ничего тайного, что бы ни стало явным".

В конце минувшего года в среде бывших футболистов киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" обсуждалась трагическая новость, о которой они узнали из крохотной заметки в интернете - этот мир покинул их одноклубник Вадим Каратаев. Умер он 8 декабря 2020 года в родном Алчевске, не дожив всего чуть больше месяца до своего 57-летия.

- Да, это действительно так, - с грустью в голосе подтвердил корреспонденту UA-Футбол известный украинский тренер Анатолий Волобуев. - Каратаев по натуре был добряк, да и парень симпатичный. Увы, судьба сложилась таким образом, что его жизненный путь закончился достаточно рано.

ГЕРОЙ "ПЕРЕПРАВЫ"

Болельщикам со стажем, как и большинству выступавшим в 80-е и 90-е годы минувшего столетия одноклубникам Вадима Каратаева, о нем на протяжении многих лет после окончания активных выступлений на професиональном уровне ничего не было известно. Лишь всезнающие футбольные статистики, ведущие учет клубов, сыгранных матчей и голов в карьере того или другого игрока, были в курсе, что после отъезда из Украины в 1991 году он выступал за рубежом. На протяжении двух сезонов фамилия Каратаева фигурировала в заявочных листах двух польских клубов – "Орленты" из Лукова и "Петрохемии" из Плоцка. Затем воспитанник украинского футбола перебрался в Израиль, где стал игроком "Хапоэля" из Ашкелона. В нем он провел сезон-1993/94, после чего информация о его дальнейшей профессиональной карьере сошла на нет.

Впрочем, вернемся к истокам футбольной биографии Вадима Каратаева. В юном возрасте талантливый смуглявый паренек попал в дубль киевского "Динамо", где проявил свои лучшие качества. В 1980-м, играя за резервистов, он выделялся своими умелыми действиями на футбольном поле. Правда, через год его делегировали в Стаханов, где во второй лиге в ту пору выступала команда "Стахановец". Однако сыграв в ее футболке всего несколько матчей, Каратаев вернулся в Киев.

Специалисты лестно отзывались о его игре за динамовсий дубль, и неудивительно, что в том же 1981 году он был включен в состав сборной Украины, которая здорово выступила на всесоюзном турнире "Переправа". В финале популярных юношеских соревнований ее соперником была Беларусь, за которую играло немало известных впоследствии футболистов. Украинская команда выиграла 2:1, а автором обоих голов стал Вадим Каратаев.

Вскоре он оказался в списке игроков, приглашенных в юношескую сборную СССР. Выступая в ее рядах, футболист стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 1982 года, а затем был участником мирового первенства в 1983-м. За советскую "молодежку" Каратаев сыграл 5 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

ДУБЛЕР, ПОДАЮЩИЙ НАДЕЖДЫ

Пробиться в главную команду киевского "Динамо" в ту пору было очень сложно, если не сказать больше - нереально. В дубле киевлян было собрано большое количество перспективных футболистов, однако терпеливо ждать своего часа и все же попасть в основу удавалось лишь единицам: например, старшему почти на год за Вадима Алексею Михайличенко, выступавшему за резервистов ни много, ни мало больше трех лет.

- Игравшему на позиции левого защитника и полузащитника Каратаеву было трудно составить конкуренцию Анатолию Демьяненко, - вспоминает его партнер по дублю "Динамо" и главной команде "Черноморца" Сергей Процюк. - К тому же, в динамовскую основу привлекался подающий надежды Валерий Черников. Вот и пришлось Вадиму довольствоваться выступлениями в резервной команде и нерегулярными появлениями в главной.

Каратаев присел крайний справа

Вернувшийся после работы в сборной СССР на пост старшего тренера "Динамо" Валерий Лобановский не сбрасывал со счетов Каратаева. Вадим даже успел обжиться в украинской столице, получив двухкомнатную квартиру в одном многоэтажном доме с Василием Рацем. Позже "двушку" в том же подъезде предоставили еще одному динамовцу - Ивану Яремчуку.

В середине 80-х, в звездный период киевского клуба, Вадим Каратаев периодически появлялся в составе "Динамо". Его дебют пришелся на памятный для многих поклонников динамовского клуба выездной поединок с харьковским "Металлистом" (2:2), который стал знаковым для Олега Блохина. В матче, ставшем для лучшего бомбардира советского и украинского футбола памятным благодаря двум голам, позволившим достичь отметки "200", Каратаев вышел в стартовом составе и отыграл большую его часть.

Успел он дебютировать в составе динамовцев и в еврокубковом турнире. Было это в розыгрыше Кубка чемпионов сезона-1986/87, в весеннем матче с турецким "Бешикташем" в Киеве. В присутствии 100-тысячной зрительской аудитории, которая стала свидетелем награждения Игоря Беланова Золотым мячом как лучшего футболиста Европы 1986 года, Вадим Каратаев вышел на замену в концовке игры. Поединок со стамбульцами, в котором он сыграл всего семь минут, так и остался для футболиста единственным на евроарене.

ИЗ ДИНАМОВЦЕВ – В "МОРЯКИ"

Казалось бы, в карьере Каратаева, которому на тот момент было уже 23 года, все должно пойти по нарастающей. Однако тогда, в чемпионате СССР 1987 года, до отъезда футболистов за рубеж с целью продолжения карьеры дело еще не дошло. Это уже потом динамовские звезды стали уезжать на заработки в другие страны один за другим: Олег Блохин – в Австрию, Александр Заваров – в Италию, Сергей Балтача – в Англию, Василий Рац – в Испанию, Игорь Беланов – в Германию...

Редкие появления в основном составе "Динамо" никоим образом не могли устраивать набравшегося опыта игрока. Вадиму Каратаеву, как и другим засидевшимся в резерве футболистам, хотелось играть, имея стабильное место в составе. И такой шанс ему предоставился. Каратаев вместе с еще двумя динамовцами – Сергеем Процюком и Александром Гущиным в разгар сезона-1987 один за другим оказались в Одессе.

- Вариант с "Черноморцем" был в тот момент весьма кстати, - вспоминает Процюк. – После того, как в Киеве состоялась встреча начальника одесской команды Юрия Заболотного и Валерия Лобановского, мы втроем вскоре стали "моряками".

В том чемпионате "Черноморец" играл в первой лиге, куда "вылетел" по итогам сезона-1986. Перед новым рулевым "моряков" Анатолием Полосиным, который имел в советском футболе репутацию опытного кризисного менеджера, стояла задача за один год вернуть команду в высшую лигу. К звездному составу "Черноморца", сохранившему костяк несмотря на понижение в ранге, в ходе сезона один за другим примкнула вышеупомянутая троица. Первым приехал Процюк, вторым вернувшийся в родные пенаты после учебы в Киевском спортинтернате Гущин, ну а третьим - Каратаев. Его дебют в составе одесской команды состоялся 1 августа в выездном матче с волгоградским "Ротором", который ввиду пребывания на посту старшего тренера волжан экс-рулевого "моряков" Виктора Прокопенко носил принципиальный характер. В игре, завершившейся результативной ничьей, 3:3, Вадим Каратаев сыграл успешно и с тех пор пользовался доверием Полосина. Наставник "Черноморца" использовал новичка в большинстве игр, которых набралось 19. В них он забил три мяча, сделав это в свойственном ему стиле – пушечными ударами с дальней дистанции.

ИЗ ОДЕССЫ – В АЗЕРБАЙДЖАН И МОЛДОВУ

Сезон-1987 "Черноморец" провел словно на одном дыхании, выполнив поставленную перед ним задачу возвращения в элиту. Причем, сделали это одесситы с первого места. Вадим Каратаев стал обладателем малой золотой медали, оставшись в команде на следующий год.

- Как футболист Каратаев имел немало хороших качеств, - дает оценку своему товарищу по команде Процюк. – Он отличался выносливостью, неуступчивостью в борьбе, хорошей стартовой скоростью. Вадим был хорош в игре головой, обладал сильным поставленным ударом. А еще отменно играл левой ногой.

В сезоне-1988, который "Черноморец" после годичного перерыва вновь проводил в высшей лиге, старт у него не задался. Первая же игра чемпионата с московским "Торпедо", в которой одесситы уступили дома 0:2, стала для Вадима Каратаева последней в главной команде "моряков". После этого на протяжении двух месяцев, до середины мая, он выступал за дубль, сыграв в нем 6 поединков, в которых отметился одним голом. Как раз в эту весеннюю пору в "Черноморце" произошли кадровые изменения в тренерском штабе – Анатолия Полосина заменил работавший до этого начальником команды Юрий Заболотный.

Уйдя из "Черноморца", Каратаев без работы не остался. В его услугах оказался заинтересован другой клуб класса сильнейших - бакинский "Нефтчи". Правда, в Азербайджане опытный футболист провел лишь часть сезона, после чего задолго до финиша исчез из состава "вылетевшего" в первую лигу клуба.

В следующем году футбольные дороги привели Вадима Каратаева в Молдову, где он примкнул к главной на ту пору команде республики – выступающему в первой лиге чемпионата СССР "Нистру". В Кишиневе тогда подобрался мощный ансамбль исполнителей, многих из которых пригласил известный специалист Ахмед Алескеров. Среди них были знакомые Каратаева по "Черноморцу" и "Нефтчи" игроки - Сергей Кожанов, Владимир Финк, Валентин Стрижаков, Искандер Джавадов. В сезоне-1989 "Нистру" показывал добротную игру, заняв в итоге десятое место среди 22-х участников. Вадим Каратаев был в том составе одним из лучших.

Каратаев и Стрижаков

- С Вадиком мы пересекались дважды в карьере – в "Черноморце" и "Нистру", - вспоминает Валентин Стрижаков. – Помню, у тренировавшего кишиневскую команду Ахмеда Алексерова была такая фишка: на расстоянии метров двадцати от ворот устанавливалось шестьсемь мячей и наносились удары. Так вот, Каратаев со своей левой "пушкой" был в этом компоненте одним из лучших. После его ударов трещала сетка и отбивались руки голкиперов. Запомнился мне Вадик как добродушный парень, от которого сходили с ума многие девушки Одессы. Да и Кишинева тоже. Высокий и стройный смуглый молодой человек не мог не обращать на себя внимание представительниц слабого пола. Помнится, в свободное время мы частенько заглядывали в ресторан Одесского морвокзала, который в народе называли "Крыша": я с длинными светло-русыми волосами, он – со смолянистыми, длиной чуть ниже затылка. Наш дуэт из-за сходства по типу "беленький и темненький" с Дитером Боленом и Томасом Андерсом тогда в шутку называли "Модерн Токинг".

В ПЛЕНУ ЖИЗНЕННОЙ ТРЯСИНЫ

Сезон-1990 Каратаев провел в команде еще ниже рангом – во второлиговом херсонском "Кристалле". В том чемпионате укрепившиеся рядом опытных игроков херсонцы выглядели довольно уверенно, в чем немалая заслуга и Вадима. "Кристалл" тогда финишировал на пятой строчке из 19-ти команд.

В ту пору многие наши футболисты мечтали поиграть за границей, где финансовые условия были побольше. Не стал исключением и Вадим Каратаев. Правда, рассчитывать на переход в какой-нибудь солидный клуб он не мог. Хотя бы потому, что уже выпал из обоймы игроков высшей лиги. В то время, как его бывшие партнеры по киевскому "Динамо" трудоустраивались в ведущих клубах Европы, он отправился в скромную польскую "Орленту". Потом, как уже упоминалось выше, были "Петрохемия" и "Хапоэль" из Ашкелона…

Вадим Каратаев в составе Орленты. Стоит во втором ряду третий справа

Увы, после возвращения в Украину в карьере Каратаева все стало складываться не лучшим образом. Неустроенность в жизни нередко приводила к стрессам и депрессионному состоянию, что вынуждало снимать их при помощи спиртного.

Во второй половине 90-х до начала минувшего десятилетия подававший большие надежды, но сошедший с футбольной авансцены игрок проживал в Киеве, где у него еще со времен выступлений в "Динамо" было немало друзей – те же Сергей Процюк, Алексей Михайличенко. Второй из них в силу своих полномочий и авторитета пытался помочь Вадиму с трудоустройством, но оказалось, что вернуться к прежней жизни он уже не мог...

Как-то в 2007-м его бывший одноклубник по "Динамо" Иван Яремчук дал откровенное интервью одному из коллег, который спросил, чем занимается Каратаев.

- Пропал, - ответил Яремчук. – Бомжом, говорят, стал, спился. Видел его последний раз года три назад – выглядел он паршиво.

Еще задолго до этого Каратаев продал Ивану Яремчуку двухкомнатную квартиру, которую тот соединил с расположенной рядом своей "двушкой". Не обошлось и без проблем личного характера, приведшего к разводу Вадима с женой. В общем, все покатилось по наклонной, и остановить этот процесс было уже невозможно.

В какой-то момент киевские друзья и знакомые поймали себя на мысли, что давненько не слышали ничего о Каратаеве. Спрашивая друг друга о нем, ответа не находили. Не отвечал и мобильный Вадима, на который неоднократно тщетно пытались ему дозвониться. Оказалось, что он покинул столицу и уехал в родной Алчевск, где так и не смог выбраться из засасывающей его все глубже и глубже жизненной трясины. Это и сыграло с талантливым игроком злую шутку…