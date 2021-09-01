Капитан Жилстроя-1 о матче ЛЧ: У Аполлона приличная солянка футболисток из разных стран

Во вторник, 31 сентября во втором раунде Лиги Чемпионов среди женских команд в Лимассоле на стадионе "Цирион" местная команда "Аполлон" принимала харьковскую команду "Жилстрой-1". Это была первая игра двухматчевого противостояния кипрской и украинской команд. В первом раунде наши футболистки последовательно прошли сначала болгарскую команду ЦСКА, а затем одолели словенскую команду "Помурье". Киприотки на пути ко второму раунду обыграли минское "Динамо" и ЦСКА из Москвы.

В первом тайме игра была равной, наши девчата не сразу привыкли к той жаре, которая была установилась в столице Кипра. Но после перерыва подопечные Валентины Котик выглядели намного убедительнее хозяек поля и в итоге одержали победу со счётом 2:1. В составе харьковской команды отличились две Ольги - на 11-й минуте гол забила Овдийчук, а на 88-ой Бойченко.

Ответная игра состоится в Харькове на стадионе "Металлист" 9-го сентября. Победитель второго раунда получит путёвку в групповой раунд Лиги Чемпионов. До этого наивысшем достижением "Жилстроя-1" в Лиге Чемпионов был выход в 1/16 финала.

Ещё ни разу харьковская команда не играла на групповом этапе престижного европейского турнира. По окончанию матча капитан команды Дарья Апанащенко любезно согласилась ответить на вопросы сайта UA-Футбол.

- Какие ваши впечатления от сегодняшней игры?

- Очень тяжёлый матч. Жарко было, влажность высокая. Мы не могли сначала никак подстроиться под такую жару. Потом уже когда солнце ушло, немножко легче стало. В первые минуты киприотки, конечно, поддавили нас. Но мы успокоились и смогли реализовать свои моменты.

- Вы сильно волновались перед игрой?

- Нет, не сильно. Я просто сказала перед игрой девчонкам, что мы любим своё дело, любим футбол, давайте выходить и играть. Я думаю, многие получили удовольствие от игры, всё-таки хороший был матч.

- Что знали о сопернике до игры? Насколько эти знания вам помогли?

- Знали, что они могут играть в несколько схем - 4 или 5 защитников. По ходу игры мы подстроились под них. Но и сами тоже старались навязать сопернику свою игру. Конечно, знания пригодились. Мы хорошо подготовились к матчу и проанализировали соперника. У них много игроков хороших - из Англии, Швеции, Исландии. В общем, такая, приличная "солянка" футболисток из разных стран.

- Какое общее впечатление о кипрской команде в этом матче?

- То, что ожидала увидеть от кипрской команды на основании просмотров, то я в принципе и увидела. Я ожидала от них напора, особенно в первые минуты. Ведь они играли дома. Так оно и получилось. Мы выдержали эти первые минуты. Потом мы вообще их не подпустили к своим воротам. Я не скажу, что кипрская команда меня сильно удивила. У них некоторые футболистки выделялись индивидуально, а так целостной игры в их исполнении не было.

- Ваши прогнозы на ответную игру.

- Мы не собираемся расслабляться в ответной игре. От киприоток можно ждать чего угодно. Но у нас преимущество будет из-за того, что мы играть будем дома. Ожидаем много болельщиков на трибунах "Металлиста", которые, я уверена, будут подгонять нас вперёд. Мы отдадим все силы и порадуем харьковских болельщиков хорошей игрой.