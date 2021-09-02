Рекорд Роналду, провал сборной Украины и судьба номера Месси. Главные новости за 01.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Обидная ничья сборной Украины с главной командой Казахстана, закономерный паритет подопечных Дидье Дешама, но и это не все наши новости на сегодня. Роналду и его обновление мирового бомбардирского рекорда на уровне сборных, новый клуб для экс-лидера обороны мюнхенской "Баварии" и новый обладатель десятого номера в "Барселоне". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.