Рекорд Роналду, провал сборной Украины и судьба номера Месси. Главные новости за 01.09. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПровальный старт Петракова, бомбардирский рекорд Роналду и новая десятка Барсы. Главные новости за 1 сентября
Обидная ничья сборной Украины с главной командой Казахстана, закономерный паритет подопечных Дидье Дешама, но и это не все наши новости на сегодня. Роналду и его обновление мирового бомбардирского рекорда на уровне сборных, новый клуб для экс-лидера обороны мюнхенской "Баварии" и новый обладатель десятого номера в "Барселоне". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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