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Украинские арбитры отработают на матче отбора молодежного Евро-2023

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Бригада во главе с Денисом Шурманом получила назначение на матч Хорватия - Азербайджан

Украинские арбитры отработают на матче отбора молодежного Евро-2023

ФК Металіст-1925

Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначение матче отбора молодежного Евро-2023.

На матче отборочного турнира в группе А Хорватия - Азербайджан, который состоится сегодня, 2 сентября, будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом.

На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Виктор Нижник. Четвертый арбитр - Виктор Копиевский.

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В статье: Денис Шурман
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Источник:
УАФ

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