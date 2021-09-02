Украинские арбитры отработают на матче отбора молодежного Евро-2023
Бригада во главе с Денисом Шурманом получила назначение на матч Хорватия - Азербайджан
ФК Металіст-1925
Украинская бригада арбитров получила назначение матче отбора молодежного Евро-2023.
На матче отборочного турнира в группе А Хорватия - Азербайджан, который состоится сегодня, 2 сентября, будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом.
На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Виктор Нижник. Четвертый арбитр - Виктор Копиевский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Динамо отдало еще одного игрока Черноморцу
- Переписал историю. ВИДЕО, как Роналду спас Португалию и установил рекорд на все времена
- Федецкий – о ничьей Украины с Казахстаном: Это катастрофа
- Бразильский вингер прилетел в Украину для подписания контракта с Динамо
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...