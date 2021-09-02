Украинские арбитры отработают на матче отбора молодежного Евро-2023

Украинская бригада арбитров получила назначение матче отбора молодежного Евро-2023.

На матче отборочного турнира в группе А Хорватия - Азербайджан, который состоится сегодня, 2 сентября, будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом.

На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Виктор Нижник. Четвертый арбитр - Виктор Копиевский.