Потери Украины перед матчем с Францией, новые трансферы Динамо и Шахтера. Главные новости за 2 сентября 

Полузащитник “Динамо” Виталий Буяльский не сможет помочь национальной сборной в матчах с Францией и Чехией. Как информирует УАФ, в игре с Казахстаном хавбек сборной Украины получил повреждение сухожилия приводящей мышцы, которое оставит его вне игры приблизительно на две недели. Также в матче с Францией (4 сентября) не сыграет дисквалифицированный Александр Зинченко.
Один из лидеров сборной Франции получил повреждение, которое оставило его вне игры с Украиной. Килиан Мбаппе получил ушиб голени в игре с Боснией и Герцеговиной, и тренерский штаб “Ле Бле” решил не рисковать его здоровьем. Не сыграет против Украины и защитник Жюль Кунде (дисквалификация).
Второй день матчей сборных принес пару неожиданных результатов. Свои поединки отбора на ЧМ-2022 не смогли выиграть победитель и полуфиналист прошлого Евро. Италия неожиданно сыграла вничью в домашнем матче с Болгарией (1:1), а Испания и вовсе проиграла Швеции (1:2). Но другие фавориты победили уверенно: Англия разгромила Венгрию (4:0), а Бельгия переиграла Эстонию (5:2). Свои матчи также выиграли также Германия, Чехия и Польша.
Динамо и Шахтер отправили игроков в аренды
"Черноморец" внес в заявку на сезон УПЛ защитника "Динамо" Романа Вантуха. 23-летний игрок киевского клуба был арендован до конца сезона. В свою очередь “Шахтер” отправил а “Александрию” Игоря Кирюханцев. Работают клубы Премьер-лиги и “на португальском векторе”. "Днепр-1" объявил о подписании контракта с португальским центральным защитником Нельсоном Маседо Монте, "Динамо" занимается переходом опорного полузащитника "Бенфики" Габриэла.
Руководство “Барселоны” продолжает работать над сокращением зарплатной ведомости. После завершения трансферного окна в топ-5 лигах каталонцам удалось пристроить Миралема Пьянича, одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба, в аренду в “Бешикташ”. При этом турецкий клуб будет платить только треть зарплаты 31-летнего боснийца.
Новым тренером ФК “Львов” может стать Олег Дулуб, ранее работавший в “Карпатах” и “Черноморце”. 55-летний белорусский специалист должен заменить Анатолия Бессмертного, который подал в отставку. Львовяне уже провели переговоры с Дулубом и договорились о подписании контракта.
Які втрати?!?! Після останнього результату, їх всіх треба міняти.
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Maldini (Киев)
03.09.2021 в 06:47
В Францию можно и НЕ ехать-результат будет печальным! Предлагаю выставить такой состав: ворота-Банников, защита-Баль, Балтача, Буряк, Белькевич, полузащита-Бессонов, Беланов.нападение-Бышовец и Блохин !!! Думаю, что эта символическая сборная на букву "Б", сыграла бы Не хуже Нынешних!
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-9
фан-горняк (Кривой Рог)
03.09.2021 в 07:15
А зачем ехать во Францию? Матч то в Украине, умник
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-1
can (Торонто, Львов)
03.09.2021 в 07:35
Человек, разбирающийся в футболе, даже в такой сборной поставил бы БеЗсонова в защиту, а Белькевича в полузащиту. Житель Киева, интересующийся футболом, даже не знает где пройдет матч? Ну и кому интересны твои перлы? Болгарии и Швеции может тоже не стоило выходить против итальянцев и испанцев?
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ВиктАн
03.09.2021 в 09:59
Ти наших со шведами не ровняй, наш уровень Казахстан )
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Serhio79 (Kyiv)
03.09.2021 в 08:21
Maldini, ти хворий на голову?Баннікова, Баля і Белькевича немає в живих.....
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+4
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ВиктАн
03.09.2021 в 10:00
Думаю це сказано до того, що якби замість пятова, петряков поставив би Чанова, гірше б не було.