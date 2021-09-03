Потери Украины перед матчем с Францией, новые трансферы Динамо и Шахтера. Главные новости за 2 сентября 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 2 сентября

Полузащитник “Динамо” Виталий Буяльский не сможет помочь национальной сборной в матчах с Францией и Чехией. Как информирует УАФ, в игре с Казахстаном хавбек сборной Украины получил повреждение сухожилия приводящей мышцы, которое оставит его вне игры приблизительно на две недели. Также в матче с Францией (4 сентября) не сыграет дисквалифицированный Александр Зинченко.

Один из лидеров сборной Франции получил повреждение, которое оставило его вне игры с Украиной. Килиан Мбаппе получил ушиб голени в игре с Боснией и Герцеговиной, и тренерский штаб “Ле Бле” решил не рисковать его здоровьем. Не сыграет против Украины и защитник Жюль Кунде (дисквалификация).

Второй день матчей сборных принес пару неожиданных результатов. Свои поединки отбора на ЧМ-2022 не смогли выиграть победитель и полуфиналист прошлого Евро. Италия неожиданно сыграла вничью в домашнем матче с Болгарией (1:1), а Испания и вовсе проиграла Швеции (1:2). Но другие фавориты победили уверенно: Англия разгромила Венгрию (4:0), а Бельгия переиграла Эстонию (5:2). Свои матчи также выиграли также Германия, Чехия и Польша.

Динамо и Шахтер отправили игроков в аренды

"Черноморец" внес в заявку на сезон УПЛ защитника "Динамо" Романа Вантуха. 23-летний игрок киевского клуба был арендован до конца сезона. В свою очередь “Шахтер” отправил а “Александрию” Игоря Кирюханцев. Работают клубы Премьер-лиги и “на португальском векторе”. "Днепр-1" объявил о подписании контракта с португальским центральным защитником Нельсоном Маседо Монте, "Динамо" занимается переходом опорного полузащитника "Бенфики" Габриэла.

Руководство “Барселоны” продолжает работать над сокращением зарплатной ведомости. После завершения трансферного окна в топ-5 лигах каталонцам удалось пристроить Миралема Пьянича, одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба, в аренду в “Бешикташ”. При этом турецкий клуб будет платить только треть зарплаты 31-летнего боснийца.

Новым тренером ФК “Львов” может стать Олег Дулуб, ранее работавший в “Карпатах” и “Черноморце”. 55-летний белорусский специалист должен заменить Анатолия Бессмертного, который подал в отставку. Львовяне уже провели переговоры с Дулубом и договорились о подписании контракта.