Трансферы Динамо и Шахтера, потери Петракова и Дешама. Главные новости за 2 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Александр Петраков и Дидье Дешам теряют лидеров перед очной встречей, но и это не все наши новости на сегодня. Неожиданное поражение сборной Испании, паритет подопечных Манчини, очередной динамовец в Одессе, минус один для зарплатной ведомости "Барселоны" и потенциальный кандидат на замену Анатолию Бессмертному во "Львове". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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dabo49
03.09.2021 в 09:33
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