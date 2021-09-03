Трансферы Динамо и Шахтера, потери Петракова и Дешама. Главные новости за 2 сентября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Александр Петраков и Дидье Дешам теряют лидеров перед очной встречей, но и это не все наши новости на сегодня. Неожиданное поражение сборной Испании, паритет подопечных Манчини, очередной динамовец в Одессе, минус один для зарплатной ведомости "Барселоны" и потенциальный кандидат на замену Анатолию Бессмертному во "Львове". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.