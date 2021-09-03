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Женский чемпионат Первой лиги. Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

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Женский чемпионат Первой лиги. Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 3 сентября, в 17:00 женская команда "Шахтера" проведет свой первый домашний матч в истории. В рамках 3-го тура Первой лиги Украины девушки встретятся с "Черноморцем".

Матч пройдет в Счастливом на "Княжа Арене".

Вашему вниманию – видео онлайн-трансляция поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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