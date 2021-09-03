Женский чемпионат Первой лиги. Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
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shakhtar.com
Сегодня, 3 сентября, в 17:00 женская команда "
Матч пройдет в Счастливом на "Княжа Арене".
Вашему вниманию – видео онлайн-трансляция поединка.
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