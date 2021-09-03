13:0. Женская команда Шахтера уничтожила Черноморец

В рамках 3-го тура чемпионата Первой лиги женская команда " Шахтера " принимала "Черноморец".

Даже намека на борьбу в матче не получилось. "Шахтер" отгрузил соперницам 13 сухих мячей, а пять из них забила Полина Янчук.

13:0, при таком счете особо говорить не о чем.

"Шахтер" (Донецк) – "Черноморец»"(Одесса) – 13:0 (7:0)

Голы: 1:0 Янчук (15, пен.), 2:0 Кожухарь (27), 3:0 Головач (31), 4:0 Когут (34), 5:0 Янчук (35), 6:0 Головач (36), 7:0 Когут (42), 8:0 Янчук (56), 9:0 Ковб (63), 10:0 Янчук (69), 11:0 Янчук (79), 12:0 Манзюк (81), 13:0 Кравчук (84)