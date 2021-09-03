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13:0. Женская команда Шахтера уничтожила Черноморец

Общие новости
(1 голосов)

Борьбы явно не получилось

13:0. Женская команда Шахтера уничтожила Черноморец

shakhtar.com

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Первой лиги женская команда "Шахтера" принимала "Черноморец".

Даже намека на борьбу в матче не получилось. "Шахтер" отгрузил соперницам 13 сухих мячей, а пять из них забила Полина Янчук.

13:0, при таком счете особо говорить не о чем.

"Шахтер" (Донецк) – "Черноморец»"(Одесса) – 13:0 (7:0)

Голы: 1:0 Янчук (15, пен.), 2:0 Кожухарь (27), 3:0 Головач (31), 4:0 Когут (34), 5:0 Янчук (35), 6:0 Головач (36), 7:0 Когут (42), 8:0 Янчук (56), 9:0 Ковб (63), 10:0 Янчук (69), 11:0 Янчук (79), 12:0 Манзюк (81), 13:0 Кравчук (84)

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.09.2021 в 23:55
А что, Динамо не может дать девчушек в аренду?? У них их там полно!
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+2
-2
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IvaneZZZ (Київ)
03.09.2021 в 23:10
Лучше б борщи учились варить, пользы куда больше было б....
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+4
-4
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таврия19752009 (симферополь)
03.09.2021 в 23:01
Молодцы
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+2
-1


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