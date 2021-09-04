Александр Хацкевич: Беларусь со своими реформами и лимитами на данный момент мне неинтересна

После того, как в марте этого года Александр Хацкевич покинул волгоградский "Ротор", он вернулся в Украину. В Киеве, который за четверть века стал ему родным, один из любимцев болельщиков "Динамо" 90-х – начала 2000-х и проводит сейчас свой очередной творческий отпуск. В своем интервью Хацкевич не ограничился лишь тем, как он проходит, какие события произошли в его футбольной семье и как он оценивает ближайшие перспективы сборной Украины и киевского "Динамо". Рассказал он и о перспективах футбола на своей Родине – в Беларуси, а также поделился впечатлениями от породившей слухи своей поездки в Коваливку.

В КОВАЛИВКУ – ПО ПРИГЛАШЕНИЮ СПОРТИВНОГО ДИРЕКТОРА

- В последнее время вас стали сватать в некоторые клубы. Не устали ли от слухов?

- Стоило мне один раз съездить на футбол в Коваливку, как сразу же появились какие-то разговоры. Могу заявить, что они вообще не имеют под собой никакой почвы. Просто так сложилось, что за все время я ни разу не был в этом красивом селе, и вот однажды меня пригласил туда Виталик Лисицкий (с ним вместе играли в "Динамо" - прим. авт.). Я приехал на одну из домашних игр "Колоса", чтобы увидеть, как выглядит стадион, какая там атмосфера на матчах. Это был визит с целью посмотреть футбол, не более того. На том же матче, кстати, был и Женя Хачериди, но это не повод для того, чтобы рождались какие-то домыслы.

- Все совпало с последующей отставкой главного тренера "Колоса" Руслана Костышина – видимо, отсюда и возникли слухи…

- На игру "Динамо" - "Колос" (после проигрыша 0:7 и случилась отставка тренера – прим. авт.) я не ходил, так что не могу сказать, совпало или нет. Ну а что касается Костышина, то такая она, тренерская судьба. Могу ему только пожелать, чтобы он нашел себя в работе. Все-таки семь с половиной лет в одном клубе – это весьма серьезный срок. На мой взгляд, такие люди должны оставаться в нем.

- Кстати, как вам футбольная атмосфера в Коваливке?

Хороший стадион, да и все, что возле стадиона. Инфраструктура в "Колосе" на высоком уровне. То, что сделали за семь с половиной лет в Коваливке, заслуживает добрых слов. Я помню свою первую игру в роли тренера, когда мы принимали участие в Мемориале Олега Макарова – тогда "Колос" был одним из наших соперников. В ту пору Костышин только начинал свою работу с этим коллективом, и стоит сказать, что "Колос" проделал за этот период достаточно качественную работу и прошел серьезный путь.

КОГДА БЕЛОРУССКИЕ ВАРИАНТЫ НЕ ИНТЕРЕСНЫ

- Хотелось бы узнать о ваших нынешних делах. Предложения стать у руля той или другой команды поступают?

- Пока ничего серьезного. Считаю, сейчас у меня такой период, что нужно побольше быть с семьей. В частности, у старшего сына немного меняется жизнь, поэтому я должен находиться возле своих родных.

- В родную Беларусь, где вы уже работали, не звали?

- Беларусь со своими реформами, лимитами и потолком зарплат для рассмотрения каких-либо вариантов на данный момент мне неинтересна.

- Не деградирует ли футбол в Беларуси из-за запрета УЕФА проводить в стране международные матчи?

- Если национальная сборная не имеет своего дома, то понятное дело, что футболистам не очень приятно проводить матчи в других странах, постоянно играя на выезде. Сейчас в белорусском футболе такое время, что мне хочется пожелать игрокам главной команды, чтобы они достойно выглядели на футбольном поле. И чтобы эта нездоровая ситуация поскорее закончилась, позволив проводить матчи в Беларуси. Это же касается и команд, которые будут участвовать в еврокубках.

ПРОФЕССИЯ ИЛИ ХОББИ?

- Недавно ваш сын Артем стал игроком черниговской "Десны". Любовь к футболу когда у него стала проявляться?

- Еще с детства. Как только он стал на ноги, так и начал с мячом дружить (улыбается).

- Это как раз тот случай, когда в семье футболиста по-другому априори быть не могло?

- Это его выбор. Я мог помочь только какими-то советами, все остальное было за ним. Ему нравится футбол, и теперь все зависит от самого Артема.

- Профессию он для себя давно определил?

- На сегодняшний день у него есть контракт, а станет ли это для него профессией или будет хобби – покажет дальнейшее развитие событий. Самое главное, что сейчас для сына важное время. У него такой возраст, когда он вроде и вытянулся, да и юношеские травмы, надеюсь, остались уже позади. Теперь ему нужна игровая практика.

- Тренерские советы и поддержку от вас Артем часто получает?

Самый главный мой совет: уважать тренера, с которым он работает, и выполнять то, что от него хотят и будут просить.

- В каком статусе он перешел в "Десну"?

- В черниговском клубе сын будет выступать на правах аренды от киевского "Динамо". Соглашение было подписано, чтобы он мог получать игровую практику в молодежной команде.

- Летом этого года в моду вошел переход принадлежащих киевскому "Динамо" игроков в аренду в "Черноморец". Такой вариант у Хацкевича-младшего поначалу не рассматривался?

- Нет, такого варианта не было.

- Как с позиции не отца, а тренера оцениваете перспективы Артема?

- Сейчас ему восемнадцать – это такой возраст, когда по части перспективы ты должен показывать какой-то уровень. Ну а самое главное – это желание. Когда-то Валерий Васильевич Лобановский любил говорить: "У парня может быть 99 процентов таланта, но если не будет 1 процента характера, то ничего не получится". Сын это понимает. Хоть ему сейчас и тяжело, пропустив столько времени из-за травмы, он все же старается проявить себя за счет желания и характера. Надеюсь, у него все получится.

- На какой позиции он играет?

- В центральной зоне. Его использовали как центрального защитника, так опорного полузащитника.

- Часто бывает, что юный игрок стоит перед выбором: за какую сборную играть? Учитывая ваше происхождение, из юношеской сборной Беларуси таких предложений не поступало?

- Такого предложения не было, так как последние полтора года у него по тем же причинам травм сложились не так, как хотелось бы. А говорить о том, в какой юношеской сборной играть, еще очень рано. Тут самое главное вернуться на привычный уровень – имею ввиду как тренировочный процесс, так и большее игровое время. На сегодняшний момент это самое важное.

ШАНС ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО

- Какие впечатления у вас от сборной Украины в этом году? Как во время выступлений на Евро-2020, так и в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.

- На континентальном первенстве украинская сборная показала достаточно хороший результат. Я не говорю, что все игры она провела здорово, но оказаться в восьмерке лучших – это дорогого стоит. Что касается отбора на чемпионат мира, то можно сказать, что четыре ничьи в первых четырех матчах - это неудачный старт. На сегодняшний момент сборная Украины находится в непростой турнирной ситуации. Но как бы там ни было, а у многих футболистов имеется опыт выступлений на серьезном международном уровне, да и молодежь хорошая среди подопечных Александра Петракова тоже есть. На том же чемпионате Европы она себя уже показала. Я думаю, что в игре с французами, которая на данный момент может рассматриваться как одна из главных, в Украины есть шанс зацепиться даже за первое место.

- Считаете, что проявить героические усилия для того, чтобы завоевать право играть в Катаре, сборной Украины вполне по силам?

- Конечно. Пока сыграли всего четыре матча. С одной стороны, украинская команда демонстрирует стабильность: четыре матча – четыре ничьи. Но с другой турнирная ситуация не выглядит такой уж обнадеживающей. В двух домашних играх с Казахстаном и Финляндией, как и в недавнем поединке с казахами в Нур-Султане, Украина была фаворитом. Но увы, много очков было потеряно. Что ж, теперь нужно исправлять ситуацию.

- На футбол в Киеве ходите?

- Хожу, конечно. Почему бы и нет? Стадион большой – меня не видно (улыбается).

- За киевским "Динамо", ставшим для вас родным клубом, пристально следите?

- Разумеется. Это даже не обсуждается! В "Динамо" у меня был хороший этап карьеры – как в роли футболиста, так и тренера.

ФАКТОР БУЯЛЬСКОГО И ПЕРЕСТРОЙКА "БАРСЕЛОНЫ"

- Как считаете, почему Виталий Буяльский в клубе и в сборной выглядит по-разному?

- Давайте возьмем то, что он очень большой период времени пропустил в сборной. Не считаю, что по одной игре можно судить о том, что Буяльский неубедительно выглядит. Уверен, он еще покажет себя с лучшей стороны в национальной команде. Ведь то, как Виталий сейчас играет в клубе, говорит о том, что он является лидером на футбольном поле. Ему удается забивать не только решающие мячи, но и красивые. Я лишь могу пожелать Буяльскому, чтобы он столь же ярко проявлял себя и в сборной, как он это делает сейчас в "Динамо".

- Как вам жеребьевка, определившая в соперники "Динамо" по групповому раунду Лиги чемпионов три команды на букву "б" - "Баварию", "Барселону" и "Бенфику"?

Группа для "Динамо" выпала непростая. "Бавария", конечно, соперник очень сильный – тут даже и говорить нечего. В "Барселоне", с которой динамовцы также играли много раз, нынче идет перестройка. А что касается "Бенфики", то это тоже достаточно хорошая команда. С португальцами вообще тяжело приходилось – они техничны, дома всегда играют агрессивно. Но как бы там ни было, а против каждого соперника нужно выходить и играть только на победу. А как оно будет – это уже покажет сама игра.

- Как проходит ваш творческий отпуск?

- Великолепно! Помимо походов на футбол есть еще и много другого для души: и рыбалка в этом перечне присутствует, и в большой теннис играю.