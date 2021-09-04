  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО
В тренде

Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Фотообзор первого поединка Донбасса в хоккейной ЛЧ

Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

В пятницу, 3 сентября, донецкий "Донбасс" сыграл свой дебютный матч в хоккейной Лиге Чемпионов. Первым соперником дончан стал датский чемпион - "Рунгстед".

Основное время и овертайм закончились вничью 2:2, а по булитам удачливее оказались датчане.

Само событие собрало на трибунах киевского Дворца спорта немало ВИП-персон.

Символическое вбрасывание совершил экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

На трибунах были замечены Игорь Сурсис, Андрей Павелко, Сергей Бубка и другие представители элиты украинского спорта.

О том, как происходили действо, смотрите в обзоре нашего фотокорреспондента Александра Приходько.

Лига чемпионов. Групповой этап. 1-й тур

"Донбасс" – "Рунгстед" 2:3 Б (1:0, 1:1, 2:2)

Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО - изображение 1Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО - изображение 2Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО - изображение 3Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО - изображение 4Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО - изображение 5Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО - изображение 6Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО - изображение 7Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО - изображение 8Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО - изображение 9
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Игорь Суркис Сергей Бубка Андрей Павелко ХК Донбасс (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
04.09.2021 в 13:05
И здесь Павелко и Шевченко вместе...
Ответить
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.09.2021 в 12:40
Донбас теж належить Ахмету???
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
04.09.2021 в 12:56
Колесников. Ахметова не интересуют виды спорта, где нельзя продавать игроков за миллионы долларов. В свое время он публично отказывался финансировать баскетбол, из-за того, что с этого ничего не поиметь.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...