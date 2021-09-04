Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО

В пятницу, 3 сентября, донецкий "Донбасс" сыграл свой дебютный матч в хоккейной Лиге Чемпионов. Первым соперником дончан стал датский чемпион - "Рунгстед".

Основное время и овертайм закончились вничью 2:2, а по булитам удачливее оказались датчане.

Само событие собрало на трибунах киевского Дворца спорта немало ВИП-персон.

Символическое вбрасывание совершил экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

На трибунах были замечены Игорь Сурсис, Андрей Павелко, Сергей Бубка и другие представители элиты украинского спорта.

О том, как происходили действо, смотрите в обзоре нашего фотокорреспондента Александра Приходько.

Лига чемпионов. Групповой этап. 1-й тур