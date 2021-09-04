Донбасс стартовал в ЛЧ. Шевченко провел вбрасывание, Суркис и Павелко болели на трибунах - ФОТО
Фотообзор первого поединка Донбасса в хоккейной ЛЧ
Александр Приходько - UA-Футбол
В пятницу, 3 сентября, донецкий "Донбасс" сыграл свой дебютный матч в хоккейной Лиге Чемпионов. Первым соперником дончан стал датский чемпион - "Рунгстед".
Основное время и овертайм закончились вничью 2:2, а по булитам удачливее оказались датчане.
Само событие собрало на трибунах киевского Дворца спорта немало ВИП-персон.
Символическое вбрасывание совершил экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.
На трибунах были замечены Игорь Сурсис, Андрей Павелко, Сергей Бубка и другие представители элиты украинского спорта.
О том, как происходили действо, смотрите в обзоре нашего фотокорреспондента Александра Приходько.
Лига чемпионов. Групповой этап. 1-й тур
Популярное сейчас
- Украина – Франция. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 04.09.21
- Роналду прибыл в Манчестер и вскоре присоединится к команде
- Акт взаимного освобождения: Гризманну и Барселоне необходимо было расстаться
- Источник: Милевский завершает карьеру футболиста
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО