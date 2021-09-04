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Динамо открыло студию балета в Киеве

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(1 голосов)

Для профессионалов и аматоров

Динамо открыло студию балета в Киеве

Новина українською

Киевское "Динамо" открыло в столице балетную студию.

Студия "бело-синих" будет обучать профессионалов и любителей, взрослых и детей.

"Динамо" Киев открыло балетную студию. Теперь мы выпускаем не только талантливых футболистов, но и талантливых балерин", - так прокомментировал данное событие телеведущий динамовцев Андрей Шахов.

Примечательно, что дочь президента "Динамо" Яна Суркис занимается балетом.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (13)
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football_soccer (Украина)
04.09.2021 в 19:51
Динамо" Киев открыло балетную студию. Теперь мы выпускаем не только талантливых футболистов, но и талантливых балерин" -- ну это вышка
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
04.09.2021 в 19:36
На....х...у......я ???
Ответить
0
0
wit666 (Одесса)
04.09.2021 в 19:30
Великий Балетный Клуб "Динамо" Киев. Понятно почему столько молодёжи в Черноморец свалило!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.09.2021 в 19:30
ну вот же она - эмблема дупамо с распростёртыми ногами)))
Ответить
+2
-1
avatar
Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 19:27
Столько лет притворялись, шо они футболисты..
Ответить
+3
0
ВасяКулебяка (Козливка)
04.09.2021 в 19:25
Ну на конец то дождались
Ответить
+3
0
Hanter44 (Baburka)
04.09.2021 в 19:24
Ну вот ,в игре Динамо будет больше изящества.
Ответить
+4
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
04.09.2021 в 19:23
Певно колишня дружина Бущана Кристина Шишпор поклопотала за це
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0
0
avatar
Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 19:20
Ответить
0
0
E.M.O.S.H. (Харьков)
04.09.2021 в 19:18
Осталось открыть шахтеру школу брэйк-дэнс...
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0
0
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Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 19:23
Школу для слепых..
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0
-2
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ProstoFAN (Донецк)
04.09.2021 в 19:08
я так понимаю, мастер-классы пригласят давать Милевского, а учениками станут футболисты ДК :)
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+3
0
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Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 19:22
За "роялем" Алиев...
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+1
0


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