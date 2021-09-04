Динамо открыло студию балета в Киеве
Для профессионалов и аматоров
Киевское "Динамо" открыло в столице балетную студию.
Студия "бело-синих" будет обучать профессионалов и любителей, взрослых и детей.
"Динамо" Киев открыло балетную студию. Теперь мы выпускаем не только талантливых футболистов, но и талантливых балерин", - так прокомментировал данное событие телеведущий динамовцев Андрей Шахов.
Примечательно, что дочь президента "Динамо" Яна Суркис занимается балетом.
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