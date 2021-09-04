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Заря уверенно обыграла Ингулец в контрольном матче

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Со счетом 3:1

Заря уверенно обыграла Ингулец в контрольном матче

ФК "Заря" / Автор неизвестен

Новина українською

Подопечные Виктора Скрипника и Сергея Лавриненко в перерыве на матчи сборных провели товарищеский поединок. Наставники обеих команд дали шанс проявить себя футболистам, которые получали мало игровой практики в начале сезона УПЛ.

В итоге луганская "Заря" одержала уверенную победу, ведя со счетом 3:0 к 75-й минуте. Но в концовке "Ингулец" все-таки сумел забить гол престижа.

4 сентября, контрольный матч

"Заря" - "Ингулец" 3:1

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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