Заря уверенно обыграла Ингулец в контрольном матче
Со счетом 3:1
ФК "Заря" / Автор неизвестен
Подопечные Виктора Скрипника и Сергея Лавриненко в перерыве на матчи сборных провели товарищеский поединок. Наставники обеих команд дали шанс проявить себя футболистам, которые получали мало игровой практики в начале сезона УПЛ.
В итоге луганская "Заря" одержала уверенную победу, ведя со счетом 3:0 к 75-й минуте. Но в концовке "Ингулец" все-таки сумел забить гол престижа.
4 сентября, контрольный матч
"Заря" - "Ингулец" 3:1
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