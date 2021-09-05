Ничья Украины с французами, победа Финляндии, тур в Первой лиге. Главные новости за 4 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 4 сентября

Александр Петраков после досадного ничьей с Казахстаном должен был сдавать экзамен в поединке с действующим чемпионом мира. И сине-желтые сыграли весьма неплохо. Счет был открыт перед перерывом - чудо-удар удался Николаю Шапаренко. Но сразу после перерыва Марсьяль забил в ответ. Подопечные Дешама чуть больше владели мячом, но украинцы пытались контратаковать. В конце концов, все завершилось ничьей 1:1.

В другом матче в группе D сборная Финляндии одолела Казахстан. Хотя победа для Суоми далась непросто. Час гостям удавалось сдерживать атаки финнов. Впрочем, на 60-й Йоэль Похьянпалло сумел пробить голкипера Шацкого отличным ударом головой, после чего команда Марку Канервы засушила игру. У Финляндии, как и в Украине - пять очков, однако она имеет на две игры меньше. У Франции - девять баллов.

В группе А Сербия разгромила Люксембург 4:1. Единственный гола гостей на счету хавбека "Ворсклы" Оливье Тилля, а Жерсон Родригес был удален в конце игры. В этой же группе Ирландия и Азербайджан сыграли вничью 1:1. В группе F Дания одержала пятую победу из пяти, минимально обыграв Фареры. Израиль разгромил Австрию 5:2 с голом Манора Соломона, а Шотландия ограничилась одним голом в игре с Молдовой. В группе G Турция разгромила Гибралтар 3:0, Нидерланды не оставили шансов Черногории - 4:0, а Норвегия обыграла Латвию 2:0. Наконец в группе Н Хорватия была сильнее Словакии (1:0), а Словения обыграла Мальту (тоже 1:0).

Между тем в Первой лиге проходят матчи седьмого тура. "Агробизнес", который в прошлом сезоне боролся за первые места, на этот раз хромает - поражение 0:1 от "Горняка-Спорт". Команда из Волочиска идет на 15-м месте. "Нива" из Тернополя сыграла вничью с "Подольем" - 1:1, а "Кремень" обыграл "Олимпик" 2:0, что позволило ему подняться на шестую строчку.

"Заря" победила "Ингулец" со счетом 3:1. "Минай" еще в пятницу обыграл "Вашаш", представляющий второй дивизион чемпионата Венгрии. Единственный гол перед финальным свистком забил Евгений Селезнев. "Днепр-1" и "Александрия" разошлись миром. Билл забил на 88-й, а Стецков ответил на 90+1-й.