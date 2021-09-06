Ответ УАФ Шевченко, скандал в матче Бразилия - Аргентина. Главные новости за 5 сентября
А также серии Италии и Металлиста, победы Бельгии, Германии, Англии и Испании
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 сентября
УАФ контратакует Шевченко
На днях Андрей Шевченко заявил, что был готов работать со сборной Украины, однако не получил соответствующего предложения. Поэтому фактически переложил всю ответственность за разрыв на УАФ. Ассоциация в долгу не осталась и опубликовала письмо в адрес Шевченко, в котором приглашала его 2 августа обсудить вопрос о продолжении сотрудничества. Также генсек УАФ Юрий Записоцкий заявил, что вел диалог с Шевченко по этому поводу, и именно из-за этих переговоров затянулось назначения нового тренера. По его словам, УАФ хотела предложить новую структуру зарплаты - фиксированную ставку и часть, которая зависела бы от результатов. А еще подтвердил, что за пять лет Шевченко заработал на посту главного тренера сборной примерно 400 млн грн.
Бразилия и Аргентина не смогли сыграть матч
В воскресенье вечером весь мир должен был стать свидетелем футбольной классики - матча между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отбора к ЧМ-2022. Перед началом игры появилось сообщение, что местная власть стремилась депортировать четырех аргентинцев, которые ранее были в Великобритании, а это запрещено местными правилами из-за пандемии коронавируса. Но Аргентина отправилась на игру и команды начали ее по расписанию, однако на седьмой минуте на арене появились представители власти, которые потребовали, чтобы трое футболистов команды гостей покинули поле. В ответ Аргентина отказалась продолжать матч, который в итоге был отменен. Чем вся история закончится, пока неизвестно.
Италия переписывает историю
Центральный матч дня в европейском отборе к ЧМ играли Италия и Швейцария. У Скуадры адзурры была отличная возможность, чтобы одержать победу над соперником, но в начале второго тайма Жоржиньо не смог переиграть Зоммера с 11-метровой отметки. Игра в итоге завершилась сухой ничьей. Это позволило команде Манчини сохранить лидерство в своей группе, но главное другое - Италия не проигрывает уже 36 матчей подряд, что является новым рекордом среди сборных!
Бельгия громит следующего соперника Украины
Еще один матч, который привлекал внимание - встреча между Бельгией и Чехией. Но команда Шилхавы оказалась не такой боеспособной, как на Евро. Бельгийцы даже без де Брюйне выиграли легко и непринужденно. Голами отметились Лукаку, Азар и Зелемаркс. К слову, именно с Чехией 8 сентября сборная Украины сыграет товарищеский матч. В этой же группе Уэльс одолел Беларусь 2:3. Все три мяча в составе валлийцев забил Гарет Бэйл, при этом решающий удар он нанес на 90+3-й минуте.
Петраков отпустил ряд игроков в клубы
Участвовать в поединке с Чехией наверняка не будут Андрей Пятов, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Руслан Малиновский. Зато шанс зарекомендовать себя получили Сергей Булеца и Владислав Кочергин из "Зари", а также правый защитник Ефим Конопля из "Шахтера".
О других результатах отбора
Испания вернула себе лидерство в группе В, разгромив Грузию 4:0. Правда, у Швеции на две игры меньше. В этой же группе Косово и Греция сыграли 1:1. В группе I Англия обыграла Андорру 4:0, а Польша забила в ворота Сан-Марино семь мячей, но и пропустила один, Албания минимально обыграла Венгрию. В группе J Германия спустила с небес на землю сборную Армении, которая до этого лидировала - Бундестим забила шесть безответных мячей. Также Румыния обыграла Лихтенштейн 2:0, а Исландия спаслась в игре с Северной Македонией - 2:2, второй гол за викингов забил сын Эйдура Гудьонссон Андри.
Металлист не сбавляет обороты
В Первой лиге состоялись три матча. "Металлист" на своем поле обыграл ВПК-Агро благодаря дублю новичка Пейшоту. Второй гол форвард провел ударом с пенальти. У харьковчан максимум очков в семи матчах. "Полесье" победило "Ужгород" 2:0 и вышло на пятое место в турнирной таблице, при этом команда Калитвинцева уступает "Ниве" и "Краматорске" лишь по дополнительным показателям. "Прикарпатье" одержало первую победу на своем поле в сезоне - "Краматорск" пропустил дважды.
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