Ответ УАФ Шевченко, скандал в матче Бразилия - Аргентина. Главные новости за 5 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 сентября

На днях Андрей Шевченко заявил, что был готов работать со сборной Украины, однако не получил соответствующего предложения. Поэтому фактически переложил всю ответственность за разрыв на УАФ. Ассоциация в долгу не осталась и опубликовала письмо в адрес Шевченко, в котором приглашала его 2 августа обсудить вопрос о продолжении сотрудничества. Также генсек УАФ Юрий Записоцкий заявил, что вел диалог с Шевченко по этому поводу, и именно из-за этих переговоров затянулось назначения нового тренера. По его словам, УАФ хотела предложить новую структуру зарплаты - фиксированную ставку и часть, которая зависела бы от результатов. А еще подтвердил, что за пять лет Шевченко заработал на посту главного тренера сборной примерно 400 млн грн.

В воскресенье вечером весь мир должен был стать свидетелем футбольной классики - матча между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отбора к ЧМ-2022. Перед началом игры появилось сообщение, что местная власть стремилась депортировать четырех аргентинцев, которые ранее были в Великобритании, а это запрещено местными правилами из-за пандемии коронавируса. Но Аргентина отправилась на игру и команды начали ее по расписанию, однако на седьмой минуте на арене появились представители власти, которые потребовали, чтобы трое футболистов команды гостей покинули поле. В ответ Аргентина отказалась продолжать матч, который в итоге был отменен. Чем вся история закончится, пока неизвестно.

Центральный матч дня в европейском отборе к ЧМ играли Италия и Швейцария. У Скуадры адзурры была отличная возможность, чтобы одержать победу над соперником, но в начале второго тайма Жоржиньо не смог переиграть Зоммера с 11-метровой отметки. Игра в итоге завершилась сухой ничьей. Это позволило команде Манчини сохранить лидерство в своей группе, но главное другое - Италия не проигрывает уже 36 матчей подряд, что является новым рекордом среди сборных!

Еще один матч, который привлекал внимание - встреча между Бельгией и Чехией. Но команда Шилхавы оказалась не такой боеспособной, как на Евро. Бельгийцы даже без де Брюйне выиграли легко и непринужденно. Голами отметились Лукаку, Азар и Зелемаркс. К слову, именно с Чехией 8 сентября сборная Украины сыграет товарищеский матч. В этой же группе Уэльс одолел Беларусь 2:3. Все три мяча в составе валлийцев забил Гарет Бэйл, при этом решающий удар он нанес на 90+3-й минуте.

Участвовать в поединке с Чехией наверняка не будут Андрей Пятов, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Руслан Малиновский. Зато шанс зарекомендовать себя получили Сергей Булеца и Владислав Кочергин из "Зари", а также правый защитник Ефим Конопля из "Шахтера".

Испания вернула себе лидерство в группе В, разгромив Грузию 4:0. Правда, у Швеции на две игры меньше. В этой же группе Косово и Греция сыграли 1:1. В группе I Англия обыграла Андорру 4:0, а Польша забила в ворота Сан-Марино семь мячей, но и пропустила один, Албания минимально обыграла Венгрию. В группе J Германия спустила с небес на землю сборную Армении, которая до этого лидировала - Бундестим забила шесть безответных мячей. Также Румыния обыграла Лихтенштейн 2:0, а Исландия спаслась в игре с Северной Македонией - 2:2, второй гол за викингов забил сын Эйдура Гудьонссон Андри.

В Первой лиге состоялись три матча. "Металлист" на своем поле обыграл ВПК-Агро благодаря дублю новичка Пейшоту. Второй гол форвард провел ударом с пенальти. У харьковчан максимум очков в семи матчах. "Полесье" победило "Ужгород" 2:0 и вышло на пятое место в турнирной таблице, при этом команда Калитвинцева уступает "Ниве" и "Краматорске" лишь по дополнительным показателям. "Прикарпатье" одержало первую победу на своем поле в сезоне - "Краматорск" пропустил дважды.