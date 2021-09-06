Андрей Шевченко встретился с послом Италии в Украине - ФОТО
В окружении экс-представителей тренерского штаба сборной
Фото: facebook.com/shevaofficial
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Украине Пьером Франческо Дзадзо.
Также на встрече были экс-представители тренерского штаба национальной команды Андреа Малдера и Мауро Тассотти.
"Спасибо, полномочному послу Италии в Украине, господину Пьеру Франческо Дзадзо за теплую встречу", – подписал фото Шевченко в Facebook.
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Источник:Facebook
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
06.09.2021 в 13:33
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Caballero (Fale state)
06.09.2021 в 12:42
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