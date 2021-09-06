Андрей Шевченко встретился с послом Италии в Украине - ФОТО

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Украине Пьером Франческо Дзадзо.

Также на встрече были экс-представители тренерского штаба национальной команды Андреа Малдера и Мауро Тассотти.