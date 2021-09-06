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Андрей Шевченко встретился с послом Италии в Украине - ФОТО

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(2 голосов)

В окружении экс-представителей тренерского штаба сборной

Андрей Шевченко встретился с послом Италии в Украине - ФОТО

Фото: facebook.com/shevaofficial

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Украине Пьером Франческо Дзадзо.

Также на встрече были экс-представители тренерского штаба национальной команды Андреа Малдера и Мауро Тассотти.

"Спасибо, полномочному послу Италии в Украине, господину Пьеру Франческо Дзадзо за теплую встречу", – подписал фото Шевченко в Facebook.

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В статье: Андрей Шевченко Мауро Тассотти Андреа Малдера
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
06.09.2021 в 13:33
обосраться и не жить
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0
-1
Caballero (Fale state)
06.09.2021 в 12:42
Просто встретились. Зачем, для чего, почему - неважно. Просто встретились. Очень хорошая новость.
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+2
0


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