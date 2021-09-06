Эдмар: В Украину приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот
Эдмар и Клейтон Хавьер открыли агентство и хотят заниматься трудоустройством украинских футболистов в США и Бразилии
ФК Металіст 1925
Бывший полузащитник
Эдмар уже открыл агентство вместе с другим экс-игроком "Металлиста" Клейтоном Хавьером.
"У меня была идея приглашать украинских игроков в США и Бразилию. Почему бы и нет?
Украинские молодые футболисты очень перспективные. Есть варианты. Сюда приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот?
Пока этого еще никто не сделал. Мы с Клейтоном Хавьером открыли такое агентство, но мы только начали и нужно время, чтобы выучить рынок", — объяснил Эдмар.
Популярное сейчас
- Павлов: Такие игроки, как Родригес, не заслуживают играть в Динамо
- Экс-игрок сборной Франции скончался после почти 40 лет пребывания в коме
- Известно, из-за чего Миколенко покинул расположение сборной
- Петраков отпустил семерых ведущих игроков сборной Украины в клубы перед матчем против Чехии
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО