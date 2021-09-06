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Эдмар: В Украину приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот

Общие новости
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(2 голосов)

Эдмар и Клейтон Хавьер открыли агентство и хотят заниматься трудоустройством украинских футболистов в США и Бразилии

Эдмар: В Украину приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот

ФК Металіст 1925

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра" Эдмар рассказал, что хочет заниматься трудоустройством украинских футболистов в США и Бразилии.

Эдмар уже открыл агентство вместе с другим экс-игроком "Металлиста" Клейтоном Хавьером.

"У меня была идея приглашать украинских игроков в США и Бразилию. Почему бы и нет?

Украинские молодые футболисты очень перспективные. Есть варианты. Сюда приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот?

Пока этого еще никто не сделал. Мы с Клейтоном Хавьером открыли такое агентство, но мы только начали и нужно время, чтобы выучить рынок", — объяснил Эдмар.

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В статье: Эдмар
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (11)
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Spokoyno (Київ)
06.09.2021 в 19:27
Бо в Південній Америці є де "розгулятися" і люди розуміють, що їх доля залежить від них самих! Щоб добре жити потрібно добре ПАХАТИ! А у нас поки панує залишок совка "Не надо думать с нами тот, кто все за нас решит!" Тому, якщо не виходить, то винен не Я, а бос, система, країна.
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0
0
Vantala (Kharkiv)
06.09.2021 в 19:22
Подскажу ещё один бизнес - бананы в Африку продавать. По принципу "почему нет". В параллель можете заниматься :)
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+1
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
06.09.2021 в 19:04
Ну разве что мячи подавать и то, будет выглядеть деревянной подачейНу какой нафиг наш футболист, в чемпе Бразилии?!
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+2
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.09.2021 в 20:11
Вони там підтюпцем ходять, а наші літають по полю ! Так що перспектива є !!!!
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.09.2021 в 18:35
Может лучше отправлять детских тренеров на стажировку?
Ответить
+2
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.09.2021 в 18:27
Подивитися на гру дерев'яних кудесникі,глядачі ходил б як на дізель шоу.
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+4
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 18:19
Супрягу
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+4
-2
Po4eson (Одесса)
06.09.2021 в 18:23
И Беседина
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+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
06.09.2021 в 18:08
а зачем там нужны деревяшки?
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+1
-2
royalstas (Вінниця)
06.09.2021 в 18:02
Було б весело побачити українця в чемпіонаті бразилії)
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+4
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
06.09.2021 в 19:04
Именно весело и стадион повеселится
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+1
-2


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