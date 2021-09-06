Эдмар: В Украину приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот

Бывший полузащитник сборной Украины , "Металлиста" и "Днепра" Эдмар рассказал, что хочет заниматься трудоустройством украинских футболистов в США и Бразилии.

Эдмар уже открыл агентство вместе с другим экс-игроком "Металлиста" Клейтоном Хавьером.

"У меня была идея приглашать украинских игроков в США и Бразилию. Почему бы и нет?

Украинские молодые футболисты очень перспективные. Есть варианты. Сюда приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот?

Пока этого еще никто не сделал. Мы с Клейтоном Хавьером открыли такое агентство, но мы только начали и нужно время, чтобы выучить рынок", — объяснил Эдмар.