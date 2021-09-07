Тренер Львова, поражение Кривбасса, новый клуб Рибери. Главные новости за 6 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 6 сентября

Анатолия Бессмертного на посту главного тренера ФК "Львов" заменил 55-летний белорусский специалист Олег Дулуб. Контракт подписан по схеме 1+1. Для Дулуба это уже третий украинский клуб в карьере. Ранее он тренировал львовские "Карпаты", а также одесский "Черноморец". Последним местом работы был белорусский клуб "Крумкачы".

В Первой лиге доигрывали седьмой тур. "Волынь" приехала в гости к "Оболони" и уступила со счетом 0:1. Единственный гол на счету Черния. Луцкая команда сейчас находится на 12-м месте, киевляне - шестые. "Кривбасс" в свою очередь уступил "Альянсу" 1:2. Команда из Липовой Долины вела 2: 0 (Загинайлов и Агапов), только потом Дебелко смог один гол отыграть. Таким образом "Кривбасс", который потерпел первое поражение в чемпионате, отстал от "Металлиста" уже на пять очков.

Шахтер теряет основного защитника на ближайшие матчи

Речь о правом защитнике Додо. Контрольно-дисциплинарный комитет наказал бразильца за прямую красную карточку в игре с "Минаем", которая, напомним, завершилась ничьей 1:1. Додо в конце игры вступил в конфликт с соперником, что переросло в небольшую стычку. Теперь он пропустит два ближайших матча УПЛ - в частности против "Днепра-1" и "Мариуполя".

В воскресенье представители УАФ давали комментарии журналистами, на этот раз написали свое заявление, которое опубликовали на сайте Ассоциации. В общем, ничего нового: УАФ была готова продолжить сотрудничество с Шевченко, для этого ему прислали электронное письмо с приглашением на переговоры, но тот не откликнулся. Также УАФ хотела изменить структуру зарплаты, в частности, часть должна была быть бонусом по результатам выступлений.

Легендарный француз, который девять раз становился чемпионом Германии в составе "Баварии" и выигрывал Лигу Чемпионов, нашел себе новую команду. Контракт с Франком подписала "Салернитана", которая дебютирует в высшем дивизионе чемпионата Италии. Контракт рассчитан на год, 38-летний Рибери заработает полтора миллиона евро. После "Баварии" француз два сезона играл за "Фиорентину", на его счету 5 голов в 51 матче.

Защитник Жан-Пьер Адамс играл за "Пари Сен-Жермен" и "Ниццу", на его счету 22 матча за сборную Франции. В 1982-м ему сделали плановую операцию, во время которой ошибся анестезиолог и футболист впал в кому. С тех пор он был прикован к постели без сознания. 6 сентября 2021-го L`Equipe сообщила о его смерти.