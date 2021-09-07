Тренер Львова, поражение Кривбасса, новый клуб Рибери. Главные новости за 6 сентября
А также дисквалификация Додо и еще одно заявление УАФ
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 6 сентября
Львов определился с новым тренером
Анатолия Бессмертного на посту главного тренера ФК "Львов" заменил 55-летний белорусский специалист Олег Дулуб. Контракт подписан по схеме 1+1. Для Дулуба это уже третий украинский клуб в карьере. Ранее он тренировал львовские "Карпаты", а также одесский "Черноморец". Последним местом работы был белорусский клуб "Крумкачы".
Кривбасс потерпел первое поражение в сезоне
В Первой лиге доигрывали седьмой тур. "Волынь" приехала в гости к "Оболони" и уступила со счетом 0:1. Единственный гол на счету Черния. Луцкая команда сейчас находится на 12-м месте, киевляне - шестые. "Кривбасс" в свою очередь уступил "Альянсу" 1:2. Команда из Липовой Долины вела 2: 0 (Загинайлов и Агапов), только потом Дебелко смог один гол отыграть. Таким образом "Кривбасс", который потерпел первое поражение в чемпионате, отстал от "Металлиста" уже на пять очков.
Шахтер теряет основного защитника на ближайшие матчи
Речь о правом защитнике Додо. Контрольно-дисциплинарный комитет наказал бразильца за прямую красную карточку в игре с "Минаем", которая, напомним, завершилась ничьей 1:1. Додо в конце игры вступил в конфликт с соперником, что переросло в небольшую стычку. Теперь он пропустит два ближайших матча УПЛ - в частности против "Днепра-1" и "Мариуполя".
УАФ повторно выступила с заявлением по ситуации с Шевченко
В воскресенье представители УАФ давали комментарии журналистами, на этот раз написали свое заявление, которое опубликовали на сайте Ассоциации. В общем, ничего нового: УАФ была готова продолжить сотрудничество с Шевченко, для этого ему прислали электронное письмо с приглашением на переговоры, но тот не откликнулся. Также УАФ хотела изменить структуру зарплаты, в частности, часть должна была быть бонусом по результатам выступлений.
Франк Рибери продолжит карьеру в Серии А
Легендарный француз, который девять раз становился чемпионом Германии в составе "Баварии" и выигрывал Лигу Чемпионов, нашел себе новую команду. Контракт с Франком подписала "Салернитана", которая дебютирует в высшем дивизионе чемпионата Италии. Контракт рассчитан на год, 38-летний Рибери заработает полтора миллиона евро. После "Баварии" француз два сезона играл за "Фиорентину", на его счету 5 голов в 51 матче.
Умер экс-игрок сборной Франции, который почти 40 лет провел в коме
Защитник Жан-Пьер Адамс играл за "Пари Сен-Жермен" и "Ниццу", на его счету 22 матча за сборную Франции. В 1982-м ему сделали плановую операцию, во время которой ошибся анестезиолог и футболист впал в кому. С тех пор он был прикован к постели без сознания. 6 сентября 2021-го L`Equipe сообщила о его смерти.
Популярное сейчас
- Дубинчак: Мы с Козаком очень хотели в Шахтер, но в академии очень не понравился коллектив
- Шевченко: Честно сказал Буяльскому, что будем его вызывать, когда будем понимать, как его использовать
- Шевченко vs Павелко: кому верить? | UA-Футбол Talk # 5
- Со Степаненко, но без Харатина. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Новости по теме
- 06:41 Украинские Ответ УАФ Шевченко, скандал в матче Бразилия - Аргентина. Главные новости за 5 сентября
- 07:11 Украинские Ничья Украины с французами, победа Финляндии, тур в Первой лиге. Главные новости за 4 сентября
- 06:27 Украинские Победный старт украинской молодежки, Рух арендовал Костевича. Главные новости за 3 сентября