Новый тренер Львова, клуб для Рибери и бан для игрока Шахтера. Главные новости за 6 сентября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Новый тренер для "Львова", результаты очередного тура в Первой лиге, но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" теряет основного защитника на ближайшие матчи из-за наказания КДК, УАФ повторно оформляет заявление по поводу пролонгации с Шевченко, а экс-лидер "Баварии" продолжит карьеру в Италии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тренер Львова, поражение Кривбасса, новый клуб Рибери. Главные новости за 6 сентября
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
- "Слава Богу, ты не идиот", – Ван Гал поприветствовал вакцинированного игрока
- Петраков отпустил семерых ведущих игроков сборной Украины в клубы перед матчем против Чехии
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...