Новый тренер Львова, клуб для Рибери и бан для игрока Шахтера. Главные новости за 6 сентября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Новый тренер для "Львова", результаты очередного тура в Первой лиге, но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" теряет основного защитника на ближайшие матчи из-за наказания КДК, УАФ повторно оформляет заявление по поводу пролонгации с Шевченко, а экс-лидер "Баварии" продолжит карьеру в Италии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.