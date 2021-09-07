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Новый тренер Львова, клуб для Рибери и бан для игрока Шахтера. Главные новости за 6 сентября. Аудио

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Новый тренер Львова, клуб для Рибери и бан для игрока Шахтера. Главные новости за 6 сентября. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеТренер Львова, поражение Кривбасса, новый клуб Рибери. Главные новости за 6 сентября

Новый тренер для "Львова", результаты очередного тура в Первой лиге, но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" теряет основного защитника на ближайшие матчи из-за наказания КДК, УАФ повторно оформляет заявление по поводу пролонгации с Шевченко, а экс-лидер "Баварии" продолжит карьеру в Италии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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